آشنايي خبرنگاران با رسالت و اهداف دانشگاه تهران به مناسبت روز خبرنگار

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، آيت الله عباسعلي عميد زنجاني - رئيس دانشگاه تهران در جمع خبرنگاران علمي و دانشگاهي رسانه هاي جمعي افزود: تمركز اطلاع رساني دانشگاه تهران در روابط عمومي است و با نگاه به عملكرد روابط عمومي و بررسي موارد جزئي و مصداقي مي توان در خصوص مسائل كلان دانشگاه به اين نتيجه رسيد كه آيا خبر رساني و انتقال خبر در عرصه هاي خبرگيري و انتقال خبر از بيرون به درون يا انتقال خبر از داخل سازمان به بيرون و يا جا به جايي خبر در درون سازمان چگونه انجام گرفته است و چگونه بايستي انجام مي گرفت؟

شناسايي نيروهاي رسمي دانشگاه تهران مطرح بوده است نه اخراج كارمندان

وي در بيان مصاديق عدم اطلاع رساني صحيح گفت: مسئله اي تحت عنوان تعديل نيرو يا به عبارتي صحيح تر شناسايي نيروهايي كه به صورت رسمي تعلق به دانشگاه تهران دارند در رسانه ها مطرح شد ولي آنچه در رسانه ها درج شده بود بار منفي داشت و دانشگاه و مسئولين آن را زير سوال برده بود و طوري وانمود شده بود كه دانشگاه تهران بخشي از كارمندان خود را اخراج مي كند.

رئيس دانشگاه تهران به خبر "بازنشتگي اعضاي هيأت علمي" اشاره كرد و اظهار داشت: امسال تعدادي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران به اجبار بازنشسته شدند چراكه هيأت امناي دانشگاه مصوب كرد كه دانشگاه مكلف به بازنشستگي مربيان و استادياراني است كه 30 سال سابقه خدمتشان پايان يافته است و نتوانسته اند خود را از نظر علمي ارتقا ببخشند. تعداد بازنشسته شدگان دانشگاه تهران در سال جاري 30 تا 40 نفر بوده است كه بخش اعظم آنها مربي و استاديار بودند البته تعداد معدودي از دانشياران و استادان دانشگاه تهران نيز بودند كه در سن بازنشستگي بودند و بر طبق مقررات بازنشسته شدند.

برخي از بازنشستگان در زمره موافقان دولت جديد هستند

وي افزود: برخي رسانه ها مربيان و استادياران را تحت عنوان اساتيد برجسته و ممتاز دانشگاه تهران قلمداد كردند و بازنشستگي آنها را تحت عنوان "اخراج" خواندند. اين نوع انعكاس خبر صورت مسئله را عوض كرده بود تا جايي كه از اساتيد خارج از كشور نامه هايي دريافت مي شد مبني بر اينكه چرا اين اساتيد را اخراج كرده ايد؟ برخي مي گفتند كليه اعضاي هيأت علمي كه بازنشسته شدند طرفدار دولت قبلي بودند، اين درحالي است كه برخي از آنها در زمره موافقان دولت جديد هستند.

كوچكترين شائبه سياسي در بازنشستگي اعضاي هيأت علمي وجود نداشت

آيت الله "عميد زنجاني" اظهار داشت: موج مخالفت ها در موضوع "بازنشستگي اعضاي هيأت علمي" چنان قوي بود كه صداي مسئولين دانشگاه به جايي نرسيد. كوچكترين شائبه سياسي در بازنشستگي اعضاي هيأت علمي وجود نداشت و بازنشستگي اعضاي هيأت علمي مقوله اي است كه سال هاي گذشته نيز اتفاق افتاده بود ولي در هيچ سالي اين چنين تنش زا نبوده است. انتقال خبر بازنشستگي اعضاي هيأت علمي به درستي و به موقع انجام نگرفت و روش مند نبودن انتقال خبر و فقدان اطلاع رساني صحيح باعث شد كه مقوله بازنشتگي اعضاي هيأت علمي تنش زا شود.

وي افزود: تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سوالي را طرح كردند كه چرا دانشگاه تهران نتوانسته اطلاع رساني به موقعي انجام دهد كه مسائل 180 درجه مخالفش منعكس نشود و از بازنشستگي اعضاي هيأت علمي به عنوان يك پديده كاملا قانوني سوء استفاده هاي سياسي برده شود؟

اقدامات بزرگ و اساسي دانشگاه تهران اطلاع رساني نشده است

آيت الله "عباسعلي عميد زنجاني" در ارزيابي دوران مسئوليت خود در دانشگاه تهران گفت: از زمان مسئوليت در دانشگاه تهران 5 كار بزرگ آغاز شده است و اگر اين كارها به ثمر برسند مي تواند در 10 سال آينده تحول زيادي در دانشگاه تهران ايجاد كند ولي اينها اصلا اطلاع رساني نشده است. فقط توانستيم در شوراي دانشگاه و روساي واحدهاي دانشگاه تهران مطرح كنيم تا به اطلاع اساتيد برسانند و همكاري آنها جذب شود تا 5 كميته شكل بگيرد و طرح ها توسط خود اساتيد دانشگاه تهران به ثمر برسند. اين روال حتي در داخل دانشگاه تهران نيز اطلاع رساني درستي نشده است.

دانشگاه تهران براي حل مشكلات جامعه از صنعتي تا سياسي به ارائه راهكار بپردازد

وي افزود: مأموريت و رسالت دانشگاه تهران نه تنها به عنوان يك دانشگاه مادر، نه تنها به عنوان يك دانشگاه بزرگ، نه تنها به عنوان يك مجموعه علمي پژوهشي پيشتاز بلكه به عنوان مجموعه اي كه براي رفع مشكلات كشور وظيفه توليد علم و درنورديدن مرزهاي دانش را دارد بايد نقش خود را به خوبي ايفا كند. دانشگاه تهران بايد براي حل مشكلات جامعه از صنعتي گرفته تا سياسي به ارائه راهكار بپردازد.

امنيت دولت ها تا ديروز سلاح بود اما الآن قدرت هايي كه بالاترين سلاح و حديد را دارند زبون و ضعيف مانده اند. در شرايط امروز دنيا سلاح ما قلم و آثار قلم و تحقيقي است كه از آن تراوش مي كند. مأموريت دانشگاه تهران يك مأموريت ملي و امنيتي است و دانشگاه تهران با گام هاي بلند خود مي تواند امنيت كشور را پايدارتر كند. اطلاع رساني دانشگاه تهران نيز نيازمند قلم هاي متعهد است كه جنبه جزيره اي و بخشي ندارد.

به گزارش مهر، دكتر "احمدرضا خضري" با اشاره به جايگاه خبرنگاران در كنار تحولات سياسي و اجتماعي گفت: "خبرنگاراني كه چوب دار را بر دوش دارند و در جنگ حاضر مي شوند و اطلاع رساني مي كنند بزرگترين خدمت را به جامعه بشري انجام مي دهند."

مدير روابط عمومي دانشگاه تهران افزود: "خبرنگاراني كه آبرو و حيثيت خود را در كف مي گذارند و براي بيان حقيقت و راستي هزينه مي كنند قابل تقدير و ستايش هستند."

مدير روابط عمومي دانشگاه تهران تقارن ميلاد اميرالمومنين (ع) با روز خبرنگار را ميمون خواند و خاطرنشان كرد: ما بايد درس شجاعت، شهامت و حق گويي را از علي ابن ابي طالب (ع) بياموزيم و خبرنگار بايد بداند كه حق گويي وظيفه اي است كه خطر دارد و پر مسئوليت است لذا خبرنگاري چه از نظر معنوي و چه از نظر فيزيكي از پرخطرترين شغل ها است.

دكتر "خضري" افزود: اخبار دانشگاه تهران در شبكه هاي مختلف خبري و سايت هاي رسانه اي از نظر سياسي بسيار مطرح است و انتظار مي رود كه موقعيت هاي علمي دانشگاه تهران نيز آنگونه كه بايد منعكس شود.

در حاشيه مراسم گراميداشت روز خبرنگار سال 85 دانشگاه تهران :

* مراسم گراميداشت روز خبرنگار سال 85 دانشگاه تهران در حاشيه گردهمايي مسئولان روابط عمومي دانشگاه تهران برگزار شد.



* برنامه برخلاف آنچه در دعوتنامه ها آمده بود به جاي تالار علامه اميني در كتابخانه مركزي برگزار شد.



* ميهمانان بزرگداشت روز خبرنگار به نشستن در قالب ميز مستطيلي شكلي كه براي هر خبرنگاري نشست هاي خبري را تداعي مي كند دعوت شدند.



* رئيس، معاون و مشاور رئيس دانشگاه تهران قدرداني از خبرنگاران را به كارمند روابط عمومي دانشگاه واگذار كردند و مراسم را ترك كردند.



* به گفته يكي از كارمندان دانشگاه تهران تقابل بازديد هيئت سوري با مراسم تقدير از خبرنگاران علت ترك جلسه از سوي رئيس دانشگاه تهران بوده است.



* پس از سخنراني رئيس دانشگاه تهران، هيچ مسئول درجه يك يا دو جز رئيس دانشكده دامپزشكي و رئيس كتابخانه مركزي در جمع خبرنگاران حاضر نبود.



* خبرنگاران كه از نوع برگزاري جلسه خسته شده بودند، تك تك از جلسه خارج شدند.



* كارمندان روابط عمومي دانشگاه تهران از خبرنگاراني كه قصد خروج از سالن داشتند قدرداني كردند.



* فضاي تقدير در دانشگاه تهران هنوز هم با يادبودهاي هفتادمين سالگرد تأسيس دانشگاه تهران عجين است.