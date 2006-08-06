ويژه برنامه شبكه اول در روز ميلاد حضرت علي (ع) اعلام شد

به گزارش خبرگزاري مهر، "آشناي آسمان" عنوان ويژه برنامه اي از گروه اجتماعي شبكه يك سيما است كه در شب ميلاد حضرت علي (ع) به مدت 90 دقيقه از اين شبكه پخش مي شود. اين برنامه به تهيه كنندگي اميرحسين خرمشاهي تهيه مي شود و قصد دارد ويژه برنامه اي شاد و جذاب به مناسبت عيد ميلاد ارائه دهد.

ارتباط مستقيم با حرم حضرت علي ابن موسي الرضا (ع) در مشهد، گفتگو با كارشناسان مذهبي در خصوص مسائل مذهبي و اجتماعي و تاثير و نقش امام علي (ع) بر زندگي امروز ما و حضور هنرمندان و خوانندگان از جمله بخش هاي مختلف اين ويژه برنامه است. اجراي اين برنامه بر عهده فرزاد جمشيدي است و هنرمنداني چون خشايار اعتمادي، چنگيز حبيبيان، گروه همخوان شهروز شمس حضور دارند. اين برنامه شب دوشنبه 16 مرداد ماه ساعت 23 از شبكه اول سيما پخش مي شود.

همچنين روز سه شنبه 17 مرداد ماه ويژه برنامه اي به تهيه كنندگي رضا داستاني از شبكه اول سيما پخش مي شود. هرمز شجاعي مهر و اقبال واحدي اجراي اين برنامه را بر عهده دارند. در اين ويژه برنامه علاوه بر پخش گزارش مدينه منوره از بازيگران پيشكسوت چون جمشيد مشايخي و مرتضي احمدي دعوت شده تا در اين برنامه حضور داشته باشند.

فيلم سينمايي "هدف" محصول هندوستان روز سه شنبه 17 مرداد ماه از شبكه اول سيما پخش مي شود. اين فيلم به كارگرداني فرمان اختر ساخته شده و آميتاب باچان، هوشنگ روشن و پرتينتي زينتي بازي مي كنند.

داستان اين فيلم درباره جوان تنبل، اما ثروتمندي است كه هدفي را در زندگيش دنبال نمي كند، تا اينكه به نصيحت شوهر عمه اش تصميم مي گيرد هدفي مصمم در زندگي اش دنبال كند. او بر خلاف ميلش به ارتش مي پيوند و پس از گذراندن دوران تحصيل دانشكده افسري به مرز اعزام مي شود.