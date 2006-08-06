اقدام دولت آمريكا در جلوگيري از ورود متخصصان ايراني به اين كشور عجيب به نظر مي رسد

دكتر سعيد سهراب پور - رئيس دانشگاه صنعتي شريف در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر با بيان اين مطلب افزود: دانشگاه صنعتي شريف يك انجمن فارغ التحصيلان خارج از كشور به نام "سوتا" دارد كه كليه فارغ التحصيلان اين دانشگاه به عضويت اين انجمن در مي آيند.

وي اضافه كرد: جلساتي هر دو سال يكبار توسط اين انجمن برگزار مي شود كه فارغ التحصيلان صنعتي شريف از نقاط مختلف دنيا گردهم مي آيند. امسال اين نشست در كشور آمريكا برگزار مي شود كه متاسفانه كشور آمريكا از ورود عده اي از اين فارغ التحصيلان جلوگيري به عمل آورد.

سهراب پور با تاكيد بر اين موضوع كه اين فارغ التحصيلان ويزاي آمريكا را اخذ كرده بودند، گفت: دولت آمريكا يا نبايد به اين افراد ويزا مي داد و يا حال كه ويزا داده است بايد شرايط حضور آنها را فراهم مي كرد. بنابراين اقدام آمريكا عجيب به نظر مي رسد.



رئيس دانشگاه صنعتي شريف افزود: اطلاع دقيقي در مورد علت اين واقعه ندارم.

به گزارش مهر، 40 استاد و فارغ التحصيل دانشگاه صنعتي شريف علي رغم دريافت رواديد جهت شركت در چهارمين گردهمايي جهاني دانش آموختگان دانشگاه صنعتي شريف به محض رسيدن به فرودگاه هاي آمريكا اجازه ورود نيافتند.