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۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۱۷:۴۶

مخبر كميسيون امنيت ملي مجلس در جمع خبرنگاران :

سازمان ملل با صدور قطعنامه خط بطلاني بر تمامي تلاش ها كشيد

سازمان ملل با صدور قطعنامه خط بطلاني بر تمامي تلاش ها كشيد

با وجود تاكيد همه طرفين موضوع هسته اي جمهوري اسلامي ايران بر تداوم مذاكرات شوراي امنيت، سازمان ملل با صدور قطعنامه خود خط بطلاني بر همه تلاش هاي انجام شده در اين مسير كشيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، كاظم جلالي مخبر كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي كه در جمع خبرنگاران گزارش نشست امروز كميسيون متبوعش را ارائه مي كرد، تصريح كرد: اروپايي ها نيز در نخستين گام بسته پيشنهادي خود را ناديده گرفته و چند كشور تحت سياست يك كشور مسير گفتگو و مذاكره را مخدوش كردند.

وي افزود: جلسه فوق العاده كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با حضور علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت ملي برگزار شد و در ابتداي جلسه، وي آخرين تحولات مرتبط با فعاليت هاي هسته اي كشور را تشريح كرد.

جلالي تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران منطبق با موازين بين المللي و مقررات آژانس بين المللي انرژي اتمي و معاهده "ان.پي.تي" عمل كرد و صدور قطعنامه توسط شوراي امنيت در شرايطي كه بر مذاكره و گفتگو تاكيد شده، فاقد توجيه است.

جلالي افزود: در ادامه نشست، اعضاي كميسيون نظرات خود را طرح كرده و اعلام كردند نسبت به تحولات هسته اي مانند هميشه بسيار حساس و پيگير هستند و جلسات خود براي بررسي اين موضوع را ادامه خواهند داد.

نماينده شاهرود در مجلس هفتم متذكر شد: شوراي عالي امنيت ملي و مسئولان نظام در حال رايزني نسبت به سياست هاي هسته اي كشورمان با توجه به تحولات جديد هستند و كميسيون امنيت ملي صدور قطعنامه شوراي امنيت را سياسي مي داند.

وي افزود: بسته پيشنهادي اروپايي ها تاكيد مي كرد مسئله هسته اي در چارچوب قواعد آژانس بين المللي انرژي اتمي و مذاكرات قابل حل وفصل است، اما سياست قدرت هاي بزرگ و آمريكا از همان ابتدا بر مبناي تعجيل براي بردن پرونده هسته اي ما به شوراي امنيت و صدور قطعنامه استوار بود و اين سياست عملا تلاش كشورهاي مختلف را براي استمرار مذاكره و به نتيجه رساندن بسته پيشنهادي متوقف كرد.

جلالي با بيان اينكه هنوز ظرفيت حل پرونده هسته اي در چارچوب مذاكره و خارج كردن از نقطه انحرافي (بردن پرونده ايران به شوراي امنيت) كه بر اساس آن مسائل جديد شكل گرفت و بازگشت پرونده به آژانس وجود دارد، از كشورهاي تاثيرگذار خواست براي آنكه كشورهاي مستقل احساس امنيت و آرامش داشته باشند به موازين و قواعد بين المللي احترام بگذارند.

مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با تاكيد بر اينكه اين كميسيون در حال بررسي راهكارهاي جديد براي حل موضوع هسته اي است، گفت: تصميم گرفته شد اقداماتي جديد، كارشناسانه و جدي انجام شود و از همه ظرفيت پارلمان در قالب مصوبات جديد و به كارگيري ديپلماسي پارلماني در اين راستا استفاده شود تا مردم ايران به طور كامل بر حق خود در دستيابي و استفاده صلح آميز از تكنولوژي هسته اي دست يابند.

وي در پايان در پاسخ به سئوالي درباره اقدامات بعدي ايران در صورت تحريم كشورمان اظهار داشت: اگر اقدامات شديدتري صورت گيرد و پرونده جمهوري اسلامي ايران در قالب ماده 41 منشور ملل متحد بررسي شود مجلس شوراي اسلامي حتما واكنش مناسبي نشان خواهد داد كه اكنون در دست بررسي است.

کد مطلب 363657

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