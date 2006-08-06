خبرنگاران و اصحاب رسانه يار و پشتيبان ملت و رهبري هستند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين بيانيه آمده است: انعكاس پرشور و به يادماندني حماسه آفريني هاي رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس ماحصل تلاش ايثارگران، خبرنگاران و روزنامه نگاراني بود كه با هدف انتقال واقعيت هاي تلخ و شيرين و رويدادهاي تكرارنشدني در جبهه هاي حق عليه باطل حضور يافته و با سلاح قلم و تصوير مردم مقاوم و شهيد پرور ايران اسلامي را از جانفشاني ها و حماسه آفريني هاي فرزندان غيور اين آب و خاك آگاه ساخته و بسياري از آن عزيزان نيز با نثار خون پاك خويش سلاح مقدس قلم و اطلاع رساني را به ديگر همكاران ايثارگر خود سپردند.

حضور مداوم و خستگي ناپذير خبرنگاران به عنوان يار و پشتيبان ملت و رهبري چه در دوران به ثمر رسيدن انقلاب شكوهمند اسلامي و چه پس از آن در سال هاي دفاع مقدس در بيان، ثبت و ضبط حماسه هاي ماندگار ظفرمندان ارتش جمهوري اسلامي ايران و ديگر نيروهاي مسلح كشور و چه در دوران كنوني با به تصوير كشيدن حضور يكپارچه آحاد ملت در مناسبت هاي مختلف ملي و مذهبي، جايگاه خبرنگاران و اصحاب قلم و رسانه را به مقامي رفيع و متعالي رهنمون ساخته است.

بديهي است بيان رشادت ها و ايثارگري هاي جان بركفان ارتش جمهوري اسلامي ايران توسط قلم و زبان گوياي تلاشگران عرصه رسانه، نه تنها در ارتقاي روحيه و توان رزمي آنان و تقويت توان دفاعي كشور كه از جمله مولفه هاي اقتدار و امنيت ملي به شمار مي آيد، نقش مهم و بسزايي داشته كه اعتقاد و اطمينان خاطر ملت شريف ايران به برخورداري از پشتوانه عظيم مردمي همچون ارتش حزب الله را نيز به همراه داشته است.

روابط عمومي ارتش جمهوري اسلامي ايران هفدهم مردادماه روز خبرنگار كه مصادف با سالروز شهادت محمود صارمي خبرنگار اعزامي به افغانستان است را به همه خبرنگاران عزيز در عرصه رسانه هاي جمعي كشور تبريك گفته و روزهايي سراسر شادي و شادكامي براي آنان آرزومند است.