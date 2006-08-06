بيش از دو هزار و 500 مبلغ به مدارس كشور اعزام مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام نبوي - معاون تبليغ و آموزش هاي كاربردي حوزه علميه قم با بيان اين مطلب اظهار داشت: شناسايي، تهيه و تدوين موضوعات مورد نياز دانش آموزان با همكاري 120 كارشناس حوزوي و غير حوزوي، جذب، گزينش و آموزش مبلغان مستعد جهت فعاليت در مدارس، تهيه نرم افزار شناسنامه مدارس و برگزاري دوره هاي آموزشي ارتباطات و اريابي براي مبلغان از اهم فعاليت هاي اين دفتر است.

وي خاطرنشان كرد: علاوه بر مدارس استان قم، مدارس 13 شهرستان از جمله تهران، قزوين، كرج، اردبيل و اهواز تحت پوشش برنامه هاي اين دفتر قرار گرفته اند.

معاون تبليغ و آموزش هاي كاربردي حوزه علميه قم اضافه كرد: برگزاري صدها جلسه سخنراني در مدارس كشور، 300 جلسه آموزشي براي اوليا، هزار و 500 مورد مشاوره با دانش آموزان، اعزام 50 مبلغ به اردوهاي دانش آموزي طي سال هاي 83 و 84 و برگزاري دوره هاي آموزشي با موضوعات تخصصي ويژه دبيران از كاركردهاي دفتر همكاري حوزه و آموزش و پرورش بوده است.

بر اساس گزارش رسا، دفتر همكاري حوزه و آموزش و پرورش توسط معاون تبليغ و آموزش هاي كاربردي حوزه علميه قم با هدف ارتقاء سطح معارف ديني دانش آموزان و تقويت ارتباط نسل جوان با روحانيت در سال 1377 فعاليت خود را آغاز كرد.