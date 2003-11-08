





عكس : خبرگزاري رويتر - وين

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل ازرويترز، محمد البرادعي رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي بعد نشست خود در وين با حسن رو حاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران كه نود دقيقه به طول انجاميد به خبرنگاران گفت : ايران هفته آينده اين نامه را كه نتيجه موافقت با امضاي پروتكل الحاقي خواهد بود به اين آژانس تحويل خواهد داد .البرادعي همچنين تاكيد كرد : ايران قول داده است كه نامه اي را كه رسما تعليق غني سازي اورانيم را اعلام مي كند هفته آينده به اين آژانس تحويل دهد .بنابر اين گزارش البرادعي در پاسخ به اين سوال كه محتواي گزارش وي به شوراي حكام چه خواهد بود تصريح كرد:آن گزارش يك گزارش واقعي در باره آنچه كه ما در ايران ديده ايم خواهد بود .حسن روحاني دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران نيز در پاسخ به اين سوال كه چه وقت غني سازي اورانيم تعليق خواهد شد گفت: اين مسئله هفته آينده رسما اعلام خواهد شد .