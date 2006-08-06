ويژه برنامه حضرت علي (ع) در راديو جوان

به گزارش خبرگزاري مهر، "ياعلي ، يا علي" عنوان ويژه برنامه اي از گروه جوان و ورزش شبكه راديويي جوان است كه دوشنبه 16 مرداد ماه از ساعت 18 تا 20 در فرهنگسراي انديشه با حضورعوامل برنامه هفت شنبه برگزار مي شود. محمد عليزاده، مازيار عصري، بهرام حسين زاده، شهرام زندي، بهروز مقدم و رضا عباسي ميهمانان اين برنامه هستند.

قطعات نمايشي، شعرخواني و اهداي جوايز برندگان از قسمت هاي مختلف اين برنامه است كه به سردبيري ابوالقاسم صادقي تهيه مي شود.

همچنين "حلقه سبز" عنوان برنامه جديدي از شبكه راديويي جوان است كه با مشاركت سازمان جهاد كشاورزي استان تهران تهيه مي شود.

زهرا عبداله زاده تهيه كننده و سردبير اين برنامه است. هدف از ساخت چنين برنامه اي نقش ترويج و آموزش علمي در افزايش بهره وري كشاورزي و دامداري كشور است. آرزو جعفرپور اجراي اين برنامه را بر عهده دارد. طاهره رمضان علي پور نويسنده و حسين قوامي گزارشگر اين برنامه است.

همچنين برنامه "ساعت 25" فردا با حضور ماشاءاله شمس الواعظين، امير محبيان، عباس سليمي نمين، مسيح علي نژاد، دكتر صادق زيبا كلام، محسن كريور، سعيد حجاريان و سعيد مرتضوي درباره موضوع آزادي بيان مي گويند. اين برنامه كاري از گروه جوان و جامعه راديو جوان است و سردبير برنامه فردا حامد جوادزاده است.