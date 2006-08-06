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۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۱۹:۱۱

نخست وزير رژيم صهيونيستي در گفتگو با يك نشريه آلماني:

اروپا نبايد به ما توصيه كند كه با غيرنظاميان چگونه رفتار كنيم / از بين بردن حزب الله غيرممكن است

اروپا نبايد به ما توصيه كند كه با غيرنظاميان چگونه رفتار كنيم / از بين بردن حزب الله غيرممكن است

"ايهود اولمرت" نخست وزير رژيم صهيونيستي با انتقاد از موضع رهبران اروپايي در قبال تهاجم و كشتار غيرنظاميان در لبنان گفت كه آنها بايد از موعظه و نصيحت خود دست بردارند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه اسرائيلي يديعوت آحارونوت، اولمرت گفت كه رهبران اروپايي حق ندارند او را در باره ميزان تلفات غيرنظاميان در تهاجم هوايي اسرائيل به لبنان نصيحت كنند.

وي همچنين كشورهاي اروپايي را متهم كرد كه در حملات خود به كوزوو 10 هزار غيرنظامي را كشتند.

اولمرت در گفتگو با روزنامه "ولت ام سونتاگ" با اعلام اينكه حزب الله 3 هزار موشك به اسرائيل شليك كرده و زرادخانه آن 15 هزار موشك ديگر نيز دارد اذعان كرد كه از بين بردن كامل حزب الله امكان پذير نيست.

وي همچنين تاكيد كرد كه اسرائيل نيروي حزب الله را هم دستكم نگرفته بود.

نخست وزير رژيم صهيونيستي همچنين ضمن انتقاد از كشورهاي اروپايي گفت: من نمي گويم كه دخالت اروپا در كوزوو اشتباه بوده است، اما درباره رفتار با غير نظاميان ما را نصيحت نكنيد.

اولمرت در پايان گفت: حزب الله شكست مي خورد اما امكان ندارد  اين جنبش شبه نظامي كه داراي ريشه هاي مردمي است از بين برود.

کد مطلب 363691

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