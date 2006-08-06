امام دو مولفه حقانيت و مقبوليت را ركن مشروعيت مي دانند / مشروطه رد پاي مثبتي از خود به جاي گذاشت

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، عماد افروغ نماينده تهران در دومين روز همايش يكصدمين سالگرد مشروطيت طي مقاله اي با عنوان "چالش سنت و مدرنيته در مشروطه و انقلاب اسلامي" با بيان اينكه در اين مقاله به طرح چند سئوال و يك فرضيه و پاسخ در ارتباط با آن خواهم پرداخت، اظهار داشت: پديده مشروطه كه صرفا يك حادثه سياسي نيست و يك مفهوم است كماكان در دستور كار ماست و مي شود گفت يك پروژه ناتمام است.

عضو هيات علمي جامعه شناسي پژوهشگاه علوم انساني افزود: مفاهيمي كه در مشروطه مطرح شده مثل حق، تفكيك قوا آزادي، مساوات و بحث عقلانيت وغير. هنوز از مفاهيم فلسفه اجتماعي مورد بحث ماست يعني پس از گذشت يكصد سال ما هنوز پاسخ درخوري نسبت به اين سئوالات اساسي نداريم.

افروغ گفت: مشروطه به رغم همه ناكامي هايش و منورالفكران به رغم همه مباني غلطي كه در بستر اين مباني غلط مفاهيم مورد نظر را بيان مي كردند، همين كه براي ما يك دريچه اي را باز كرده كه يكسري مفاهيم را مطرح كنيم و نسبت خودمان را با اين مفاهيم مشخص كنيم و از قابليت هاي نهفته در تاريخ استفاده كنيم براي اين پاسخ ها، با يك نگاه جرياني فكر مي كنم رد پاي مثبتي از خود به جاي گذاشت.

نماينده تهران با بيان اينكه اين يك پروژه ناتمام است و نمي توانيم آن را خاتمه يافته فرض كنيم، تصريح كرد: چالش هاي آن زمان هنوز چالش ما هستند و آن واگرايي هايي كه در سطح مشروطه بوده و حداقل دو دسته منورالفكري و روحانيون را شاهد هستيم مي بينيم هنوز هم اختلاف وجود دارد. هم اكنون نيز همزمان با برگزاري اين همايش جاي ديگري همايش ديگري با آن گرايش در حال برگزاري است، بنابراين نمي شود داستان را يك داستان سطحي سياسي قلمداد كرد، بلكه بايد تلاش كرد تحليل ماهوي تري را بدست داد.

وي در باب مفهوم شناسي از سنت ومدرنيته خاطرنشان كرد: معتقدم اين مفهوم شناسي بايد عطف به نگاه فلسفي و اجتماعي انجام دهيم وگرنه دچار خطا مي شويم. با نگاه فلسطفي به سنت ما به يك اصل گرايي و غايت گرايي و ذات گرايي در مفهوم حقوق بشر مي رسيم، اما با نگاه فلسفي به مدرنيته ما با يك قرائت از انسان گرايي روبه رو هستيم كه به قيمت انفعال و خدامردگي تبديل شده است.

افروغ افزود: اين يك نكته اساسي است. خرد خود بنياد با خرد خدا بنياد قابل جمع نيست و به هيچ وجه نمي شود با نگاه فلسفي به سنت را با نگاه مدرنيته به مقولات و انسان را جمع كرد. و اين نكته اي است كه خيلي ها از آن غفلت مي كنند اما با نگاه اجتماعي ما معتقد هستيم آن نگاه فلسفي به سنت را بايد در ذات تغيير و تحولات نگاه داشت اما به استقبال نوگرايي و نوشدگي رفت و هر نوگرايي به معناي نوگرايي مدرنيته نيست.

افروغ با بيان اينكه مشروطه يك تئوري ربطي و تعاملي نسبت به سنت و مدرنيته به دست داد و آن تحول را آفريد، تصريح كرد: انقلاب اسلامي هم ناشي از يك تئوري ربطي و تعاملي بود. اما چرا مشروطه پس از اينكه دو سال اول سپري شد با انواع و اقسام واگرايي ها، هرج و مرج ها به رغم همگرايي هاي صوري اوليه رو به روي مي شود اما انقلاب اسلامي پس از 27 سال همچنان پابرجاست.

نماينده تهران اظهار داشت: به دنبال اين تئوري ربطي بايد گشت و وقتي اين تئوري ربطي جاي خود را به يك يكسويي مي دهد و تجددگرايان غلبه پيدا مي كنند سنت گرايان اجتماعي هم فاصله مي گيرند و نهايتا بلايي كه نبايد بر سر مشروطه بيايد مي آيد.

افروغ خاطرنشان كرد: به اين معني اگر در انقلاب اسلامي هم طيفي كه غالب هستند به يك طرف گرايش پيدا كنند يا به سمت سنت گرايي يا به سمت تجددگرايي، همان اتفاقي كه در مشروطه افتاد به نحو ديگرش مي تواند براي انقلاب اسلامي حادث باشد.

وي افزود: هنوز كه هنوز است در اين كشور يك دوگانه نگري و دوگانه گرايي وجود دارد مي گويند يا مشروطيت يا مقبوليت. در حالي كه امام در فلسفه سياسي به عنوان ركن اساسي تشكيل حكومت اسلامي تعريفي از مشروطيت به دست مي دهند كه حاوي دو مولفه حقانيت و مقبوليت است و هر دو را ركن مشروعيت مي دانند. يعني نظامي در صورتي مشروع است و مي تواند امر و نهي كند كه هم برخوردار از عنصر حقاني باشد و هم برخوردار از مقبوليت مردمي. هيچ كدام بدون ديگري مشروعيت زا نيستند.

افروغ گفت: امام نشان مي دهد كه عمق و كهن مشروطه را متوجه شده است. مشروطه چرا اتفاق مي افتد ؟ براي اينكه همه خواهان پيشرفت و ترقي و برون رفت اين عقب ماندگي هستند و اين نياز به يك تئوري دارد اما در مشروطه اين تئوري خيلي خام است.

وي با بيان اين كه فرق است ميان نظام سلطاني با نظام استبدادي، ادامه داد: نظامات سلطنتي الزاما استبدادي نيستند و قيد سنت دارند اما نظامات استبدادي قيد سنت ندارند و مطلقه هستند. يك همگرايي شكل مي گيرد و اين همگرايي براي اين است كه اختيارات سلطان محدود از طريق پارلمان شود، اما چون نارسايي مفهومي وجود دارد و اين مفاهيم در قالب يك منظومه فكري به هم پيوند نخورده اند نهايتا تبديل به يك واگرايي مي شود نكته اي كه در اكثر جنش هاي ما نيز وجود دارد به محض اينكه مجلس اول شكل مي گيرد، انواع و اقسام واگرايي ما تجلي پيدا مي كند كه ريشه در فرهنگ سياسي متفاوت نخبگان ما دارد به رغم اينكه يك تئوري ربطي است اما انسجام تئوريك پشت آن نيست.

افروغ با بيان اينكه اگر مي خواهيم از مشروطه عبرت بگيريم و از مفاهيمي كه در دستور كار ما هستند و پاسخي براي آنها پيدا نكرده ايم بايد مفهوم آزادي تفكر و استقبال از طرح سئوال تازه ، مفهوم تازه با هر نيتي با روي باز برخورد كنيم و تئوري ربطي كه باعث انقلاب اسلامي شد را خوب فهم كنيم و آن را بسط دهيم تا دچار همگرايي و واگرايي سوري نشويم.

وي با طرح اين سئوال كه چرا از دل مشروطه استبداد زاده شد، تصريح كرد: آيا اين به علت گرايش افراطي به آزادي منهاي امنيت و حقوق اجتماعي است. در خود آن گرايش افراطي خردگرايانه آنها كه غالب شدند و باعث حذف سنت گرايان شدن نوعي نگاه استبدادي نهفته است و ما با تسامح مي گوييم ليبرايسم افراطي . از همان زمان كه شيخ فضل الله نوري اعلام شد نشان دادند كه اينها اصل آزادي ، تساهل و تسامح ليبراليستي هم نيستند و در ذات آنها يك استبداد نهفته بود و نيازي نبود كه 14 سال بعد رضاخاني ظهور كند و معتقد هستيم كه اكثر عقبه تاريخ، مذهبي، فرهنگي و نظري اسلام و تاريخ جامعه ايران نبود مشروطه پيروز نمي شد اما چرا روحانيون نسبت به اين مفاهيم موضع قاطعي نداشتند و چرا بعضا اسير دام هاي مفهومي منورالفكران مي شوند و چرا فقط شيخ فضل الله بايد اين سير مشروطه را درك كند و آن هم اعلام شود.