تمامي جزئيات كار را زير نظر داريم / با آمادگي كامل در مسابقات شركت مي كنيم

به گزارش خبرگزاري"مهر" محمد احمدزاده سرمربي تيم فوتبال نوجوانان كشورمان صبح امروز يكشنبه وارد سنگاپورشد تا ازهتل رويال (محل اقامت تيم ملي نوجوانان) و زمين برگزاري مسابقات كه داراي چمن مصنوعي است ، بازديد به عمل آورد .



وي در گفتگويي تلفني پيرامون وضعيت ميزباني كشورسنگاپور اظهار داشت : ما همه جوانب كار را بررسي مي كنيم تا انشاء ا.. با آمادگي كامل وارد مسابقات آسيايي شويم و نتايجي درخورفوتبال ايران كسب كنيم .

سرمربي تيم فوتبال نوجوانان كشورمان از آمادگي كامل نوجوانان براي شركت در اين مسابقات ابراز خرسندي كرد.



مرحله نهايي مسابقات فوتبال قهرماني نوجوانان آسيا ازتاريخ يازدهم لغايت بيست و پنجم شهريورماه درسنگاپوربرگزارخواهد شد و نوجوانان كشورمان درگروه B اين رقابتها با تيمهاي عراق، يمن و تاجيكستان همگروه هستند كه در تاريخ هاي دوازدهم، چهاردهم و شانزدهم مرداد ماه به ترتيب به مصاف تيم هاي يمن، تاجيكستان و عراق خواهند رفت.