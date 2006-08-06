بررسي نحوه پذيرش دانشجو در كشور اتريش ؛ سيستم آزاد پذيرش دانشجو در اتريش حكمفرماست / قبولي در آزمون نهايي دوره متوسطه جواز ورود به دانشگاه هاي اتريش است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، اتريش يكي از سه كشور دنيا است كه آزادترين سيستم پذيرش دانشگاهي را داراست به طوري كه داوطلبان تنها با قبولي در آزمون نهايي Matura مي توانند در هر يك از رشته هاي مورد علاقه خود و يا حتي در چند رشته بدون پرداخت هزينه اضافي در دانشگاه هاي عمومي ثبت نام كنند. دو كشور ديگر سوئيس و بلژيك است.

اين سيستم پذيرش آزاد باعث شده تا تعداد دانشجويان در رشته هاي عمومي چون روانشناسي و روزنامه نگاري افزايش يابد.

امكان پذيرش دانشجوياني با مليت هاي مختلف از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا

به دنبال دستور هفتم جولاي 2005 شوراي قانونگذاري اروپا مبني بر پذيرش دانشجوياني با مليت هاي مختلف از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا توسط اتريش با همان شرايط پذيرش دانشجويان بومي كه قبولي در آزمون Matura را كسب كرده باشند، قانون ديگري در هشتم ژوئن جاري در اين كشور به تصويب رسيد كه به موجب آن دانشگاه هاي اتريش مي توانند در ملاك پذيرش دانشجويان در رشته هاي خاصي كه در كشور آلمان از سهميه برخوردارند تغييراتي اعمال كنند. بدين ترتيب سه دانشگاه پزشكي وين، اينزبروك و گراز براي پذيرش دانشجو آزمون ورودي برگزار مي كنند.

آزمون نهايي دوره متوسط تنها ملاك پذيرش در دانشگاه هاي اتريش

Matura كه واژه اي رايج در كشورهاي اتريش، بوسني، هرزگوين، بلغارستان، كرواسي، ايتاليا، ليختن اشتاين، مقدونيه، مونته نگرو، لهستان، صربستان، اسلووني، سوئيس و اوكراين است شامل آزمون نهايي دوره آموزش متوسطه است. به دانش آموزان پس از قبولي در اين آزمون مدركي اعطا مي شود كه حاوي نمرات آنهاست و به وسيله آن مي توانند در دانشگاه ها ثبت نام كنند. در كشورهايي چون اتريش اين مدرك به تنهايي جواز ورود به دانشگاه است.

اصطلاح رسمي Matura در اتريش Reifeprufung است. اين مدرك پس از قبولي در آزمون هاي Maturazeugnis به داوطلبان اعطا مي شود.

در دبيرستان هاي Gymnasium كه سيستمي مغاير با مدارس حرفه اي داشته و بر آموزش عمومي تمركز دارند Matura شامل 3 تا 4 آزمون كتبي و 3 تا 4 آزمون شفاهي است.

سيستم نمره گذاري شامل يك تا 5 است كه به ترتيب عبارتند از: 1 = عالي / 2 = خوب / 3 = متوسط / 4 = قبولي در آزمون /5 = مردودي در آزمون

موضوعات امتحان نهايي كتبي به خود دبيرستان هاي Gymnasium بستگي دارد

موضوعات امتحان نهايي كتبي به خود دبيرستان هاي Gymnasium بستگي دارد. پاسخ به سوالات زبان آلماني و رياضيات كه هر دو اجباري است و پاسخ به سوالات يك زبان خارجه كه معمولا انگليسي، فرانسه، لاتين يا يوناني است مفاد اين امتحان را تشكيل مي دهد. امتحان نهايي كتبي در دبيرستان هاي Gymnasium كه مخصوص علوم خاص است سوالات زيست شناسي، فيزيك يا شيمي را نيز در برمي گيرد.

به گزارش مهر، نكته قابل توجه درخصوص آزمون Matura در اتريش اين است كه اين آزمون به صورت غيرمتمركز برگزار مي شود. يك شوراي برگزاركننده امتحانات در اتريش وجود دارد كه معلمان، مديران و مقامات دبيرستان هاي درجه يك عضو آن هستند.

كليه آزمون هاي شفاهي به صورت علني برگزار مي شود اما با اين حال تنها همكلاسي ها، دوستان و خانواده داوطلبان يا دانش آموزان مقاطع پايين تر در اين جلسات به عنوان بازديدكننده شركت مي كنند.

شركت در آزمون Matura در اتريش شرط سني ندارد

شركت در آزمون Matura در اتريش شرط سني ندارد. افراد 20 تا 29 ساله قبل از شركت در آزمون نهايي در موسسات خصوصي آموزش بزرگسالان آموزش مي بينند.

سيستم دانشگاهي در اتريش آزاد است

سيستم دانشگاهي نيز در اتريش آزاد است. قانون كلي تحصيلات دانشگاهي سال 1966 و قانون سازمان دانشگاهي سال 1975 يك چهارچوب قانوني براي آموزش عالي ايجاد كرد و وزارت فدرال علوم و تحقيقات اين كشور مسئوليت سرمايه گذاري و سرپرستي در بخش آموزش عالي را برعهد گرفت.

به گزارش مهر، با اصلاحات ايجاد شده در دهه 60 ميلادي در نظام آموزش عالي اتريش سيستم دانشگاهي اين كشور نيز از سرويس دهي به اقشار خاص به سرويس دهي به عموم مردم تغيير يافت. افزايش شمار داوطلبان در دانشگاه هاي اين كشور منعكس كننده سيستم آزاد تحصيلي در مقاطع عالي است.

بين سال هاي تحصيلي 56- 1955 و 92 - 1991 تعداد داوطلباني كه در موسسات آموزش عالي ثبت نام كردند از 19 هزار نفر به بيش از 200 هزار نفر افزايش يافت. همچنين اصلاحات ايجاد شده در نظام آموزش عالي اين كشور امكان حضور دانشجويان دختر را در دانشگاه ها افزايش داد به طوري كه بين سال هاي تحصيلي 61- 1960 تا 92 – 1991 تعداد دانشجويان دختر در دانشگاه ها از 23 درصد به 44 درصد رسيد.

دانشگاه وين كه در سال 1365 تاسيس شد قديمي ترين و بزرگترين دانشگاه اتريش است.