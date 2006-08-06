شليك 115 موشك به شمال فلسطين اشغالي / به صدا درآمدن آژيرهاي خطر در شهرك هاي يهودي نشين

به گزارش خبرگزاري "مهر"، شبكه تلويزيوني العالم اعلام كرد مقاومت اسلامي لبنان هفت موشك به حيفا شليك كرد.

شبكه تلويزيوني العالم در خبري فوري به نقل از منابع صهيونيستي اعلام كرد حزب الله لبنان امروز يكشنبه صدو پانزده موشك به شمال فلسطين اشغالي شليك كرده است .

اين شبكه در خبري ديگر كه به صورت زيرنويس منتشر شد ،‌ اعلام كرد حزب الله لبنان با شليك موشك ها ، پادگان مرغليوت در شمال فلسطين اشغالي را هدف حمله قرار داده است.

شبكه خبري العالم لحظاتي پيش گزارش داد نيروهاي مقاومت حزب الله لبنان شهر صهيونيست نشين حيفا را با هفت فروند موشك قرار دادند. از تلفات و يا خسارتهاي احتمالي اين حمله موشكي تلافي جويانه گزارشي مخابره نشده است .



همچنين شبكه تلويزيوني المنار در خبري فوري گزارش داد يكي از روزنامه هاي صهيونيستي در پايگاه اينترنتي خود اعلام كرد پنج نظامي ارتش رژيم صهيونيستي از نيروهاي ويژه و زبده از تيپ كماندويي موسوم به گولاني در نبردهاي امروز با رزمندگان مقاومت حزب الله لبنان در روستاي محيبيب واقع درجنوب لبنان زخمي شده اند.

پيشتر در خبرها اعلام شده بود كه شبكه تلويزيوني العالم درخبري گزارش داد رژيم صهيونيستي زخمي شدن ژنرال گايتسور فرمانده لشكر زرهي احتياط ارتش رژيم صهيونيستي را درحمله موشكي به پايگاه نظاميان صهيونيست در شهرك كفر گلعادي در شمال فلسطين اشغالي تائيد كرده است.

بر اساس اين گزارش در حمله موشكي امروز حزب الله لبنان در پاسخ به جنايت هاي ارتش رژيم صهيونيستي ، به اين پايگاه دوازده نظامي صهيونيست به هلاكت رسيدند و 20 نظامي ديگر زخمي شدند كه حال 10 نفرازآنها وخيم گزارش شده است.