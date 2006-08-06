پيروان اديان براي مقابله با گسترش جنگ لبنان بسيج شوند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از آسوشيتدپرس، بنديكت روز گذشته طي مصاحبه با يك رسانه آلماني كه قرار است روز يكشنبه هفته آينده پخش شود بر تلاش براي رسيدن به يك راه حل مسالمت آميز براي جنگ ميان اسرائيل و لبنان تأكيد كرد.

واتيكان پاسخ پاپ را به يكي از اين پرسشها كه درباره وضعيت خاورميانه بود را منتشر كرده است.

پاپ گفت: به طور طبيعي مقر پاپي به دنبال هيچ قدرت سياسي نيست، اما ما از مسيحيان و افرادي كه به نوعي به اظهارات پاپي توجه مي كنند مي خواهيم عليه جنگ كه همواره بدترين راه حل است بسيج شوند.

بنديكت يادآور شد: جنگ براي هيچ كس خير به همراه ندارد و اين امر حتي در مورد فاتحان ظاهري جنگ صدق مي كند.

وي افزود: سياستمداران بايد به دنبال راهي باشند تا اين صلح سريع تر از زمان ممكن رخ داده و پايدار باشد.

از زماني كه جنگ اسرائيل و لبنان در اواسط ماه ژوئيه آغاز شد بنديكت به كرات درخواست خود را مبني بر خاتمه دادن به خصومتها تصريح كرد. اسرائيل و ايالات متحده كه هم پيمان آن محسوب مي شود با چنين درخواستايي براي ايجاد صلح مخالفت كردند.

پاپ بنديكت شانزدهم در ديدار عمومي روزچهارشنبه هاي خود با مردم اظهار داشت كه هيچ عاملي نمي تواند ريختن خون بيگناهان را توجيه كند.

از سه هفته پيش كه آغاز اين جنگ بود تاكنون، بنديكت در تمام محافل عمومي درباره اين موضوع صحبت كرده است كه تداعي كننده ياد سلف خود ، پاپ ژان پل فقيد بود كه همواره از جايگاه اخلاقي واتيكان براي انتقاد از جنگ عراق استفاده مي كرد.

اين مصاحبه توسط تلويزيون ARD، به عنوان شبكه يك ملي آلمان؛ ZDF، به عنوان شبكه دو ملي آلمان و دويچه وله رسانه بين المللي آلمان و همچنين راديو واتيكان انجام شد.