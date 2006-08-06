اعتكاف داراي اسرار باطني و عبادي است

دكتر مهديه سادات مستقيمي سردبير فصلنامه تخصصي بانوان شيعه و استاديار دانشگاه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اينكه اعتكاف يكي از مصاديق عبادات است، اظهار داشت: راههاي گسترش فرهنگ اعتكاف همان راههاي گسترش فرهنگ عبادت است.

وي عبادت را به دو بخش اعم و اخص تقسيم كرد و گفت: هر كار خوبي كه با نيت خالص انجام شود يعني هر طاعتي كه با حسن نيت همراه باشد معناي اعم عبات است چون نيكي به والدين و احسان به شخص بدكار كه هم حسن فاعلي و هم حسن فعلي دارد يعني هم ظاهر و هم باطن خوبي دارد. اما در عبادت به معناي اخص بايد يك هيئت محصور داشته باشد و شرايط و آداب و رسوم خاصي نيز به دنبال آن باشد و دقيقا بر اساس روايات و احاديث صورت گيرد چون اعتكاف و روزه و نماز.

دكتر مهديه سادات مستقيمي تصريح كرد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايراني فرهنگ اعتكاف گسترش بسياري يافت و اين فرهنگ جاي خود را ميان جامعه مسلمان ايران به درستي و خوبي باز كرد.

سردبير فصلنامه تخصصي بانوان شيعه با بيان اينكه اعتكاف از ريشه عكف به معناي مقيم درگاه يار شدن است، ياد آور شد: فرد معتكف در درگاه يار اقامت مي كند و طي 3 روز همه لحظات خود را سرشار از راز و نياز و نياش مي كند.

وي با بيان اينكه عدد 3 اهميت بسياري دارد به طوري كه در قرآن هم آمده كه هنگامي كه در خانه كسي را مي زنيد 3 بار بزنيد، افزود: اين 3 شبانه روز حاوي اسرار باطني و عبادي است و هر كس طي اين سه روز با دلدار محرم شود، هنگام خروج از اعتكاف نيز در حرم يار باز هم مي ماند و اگر توانست حريم دل شود پس از اعتكاف نيز از دستاوردهاي آن بهره مند خواهد شد، اما قبل از آن نمي تواند به اسرار آن پي برد.

استاديار دانشگاه قم با تأكيد بر اينكه اعتكاف داراي درجات و مراتبي است كه هر كس نمي تواند به سر آن پي برد، گفت: فعل حسني و سر اصلي آن اخلاص است . با توجه به توالي حوادث، مشكلات و مسائل و روزمرگيها روح انسان خسته مي شود و اين فرصتها، زمان بسيار مغتنم و خوبي است تا انساني كه داراي اراده اي قوي نيست با اين عزم ملي و گسترش فرهنگ اعتكاف خود را مانند قطره اي در دل امواج محو و به عبادت بپردازد.