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۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۲۰:۵۹

پرسپوليس سه شنبه به مصاف استقلال اهواز مي رود

تيم فوتبال پرسپوليس در ديداري تداركاتي به مصاف استقلال اهواز خواهد رفت .

به گزارش خبرنگارمهر، تيم پرسپوليس پس از اردوي اتريش و برگزاري سه ديدار تداركاتي در كمپ اشتاين ماير، در ادامه برنامه هاي آماده سازي خود روز سه شنبه هفته جاري در ديداري دوستانه با تيم استقلال اهواز ديدارخواهد كرد .

اين مسابقه راس ساعت 30/17 در ورزشگاه كارگران برگزارخواهد شد .

کد مطلب 363747

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