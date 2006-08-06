پرسپوليس سه شنبه به مصاف استقلال اهواز مي رود

به گزارش خبرنگارمهر، تيم پرسپوليس پس از اردوي اتريش و برگزاري سه ديدار تداركاتي در كمپ اشتاين ماير، در ادامه برنامه هاي آماده سازي خود روز سه شنبه هفته جاري در ديداري دوستانه با تيم استقلال اهواز ديدارخواهد كرد .
اين مسابقه راس ساعت 30/17 در ورزشگاه كارگران برگزارخواهد شد .
تيم فوتبال پرسپوليس در ديداري تداركاتي به مصاف استقلال اهواز خواهد رفت .
به گزارش خبرنگارمهر، تيم پرسپوليس پس از اردوي اتريش و برگزاري سه ديدار تداركاتي در كمپ اشتاين ماير، در ادامه برنامه هاي آماده سازي خود روز سه شنبه هفته جاري در ديداري دوستانه با تيم استقلال اهواز ديدارخواهد كرد .
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