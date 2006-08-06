لبنان خواستار اصلاح پيش نويس طرح پيشنهادي فرانسه به شوراي امنيت شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، "نهاد محمود" درنيويورك به خبرنگاران گفت: لبنان همچنين خواهان خروج نيروهاي اشغالگر رژيم صهيونيستي ازخاك لبنان و توقف فوري حملات است .

نماينده لبنان در سازمان ملل تصريح كرد : بيروت تمايل دارد دراين پيش نويس طرح پيشنهادي فرانسه به شوراي امنيت از اسرائيل بخواهد حملات خود به مردم لبنان را متوقف سازد و نظاميان اسرائيلي به پشت خط آبي عقب نشيني كنند.

محمود خاطرنشان كرد: پس از آن نيروهاي سازمان ملل متحد درجنوب لبنان ظرف 72 ساعت منطقه بين رود ليتاني وخط آبي را به نيروهاي مسلح لبناني واگذار خواهد كرد و با كمك آنها نيروها دراين منطقه و امتداد خط آبي كه سازمان ملل بين مرز لبنان و فلسطين اشغالي ترسيم كرده است، مستقر مي شوند.

متن اين پيش نويس قطعنامه خواستار توقف كامل اقدام هاي نظامي مبتني بر توقف فوري همه حملات حزب الله و همه عمليات نظامي اسرائيل است و بر ضرورت احترام شديد دو طرف به خط موسوم به خط آبي (خط ترسيم شده بين لبنان و فلسطين اشغالي توسط سازمان ملل) تاكيد دارد.

شوراي امنيت اسرائيل و لبنان را به "حمايت از آتش بس دائمي و راه حلي دائمي" با اتكا به 9 اصل فرامي خواند كه از جمله اين اصول "احترام كامل همگان به حاكميت لبنان و اسرائيل و سلامت ارضي اين دو" و "ترسيم مرزهاي لبنان به ويژه در بخش هاي مورد درگيري يا غيرواضح از جمله كشتزارهاي شبعا" است.

اين پيش نويس قطعنامه همچنين بر اجراي پيمان طائف و قطعنامه هاي سازمان ملل از جمله قطعنامه 1559 كه خواستار خلع سلاح همه شبه نظاميان در لبنان است و نيز اعمال ممنوعيت (ارسال) سلاح به لبنان به استثناي سلاح هايي كه دولت لبنان واردات آن را اجازه مي دهد، تاكيد دارد.