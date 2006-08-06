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۱۵ مرداد ۱۳۸۵، ۲۱:۰۶

لبنان خواستار اصلاح پيش نويس طرح پيشنهادي فرانسه به شوراي امنيت شد

لبنان خواستار اصلاح پيش نويس طرح پيشنهادي فرانسه به شوراي امنيت شد

نماينده لبنان درسازمان ملل متحد اعلام كرد: بيروت تغييرات لازم در پيش نويس طرح توافق شده بين آمريكا و فرانسه را خواستار است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، "نهاد محمود" درنيويورك به خبرنگاران گفت: لبنان همچنين خواهان خروج نيروهاي اشغالگر رژيم صهيونيستي ازخاك لبنان و توقف فوري حملات است .

نماينده لبنان در سازمان ملل تصريح كرد : بيروت تمايل دارد دراين پيش نويس طرح پيشنهادي فرانسه به شوراي امنيت از اسرائيل بخواهد حملات خود به مردم لبنان را متوقف سازد و نظاميان اسرائيلي به پشت خط آبي عقب نشيني كنند.

محمود خاطرنشان كرد: پس از آن نيروهاي سازمان ملل متحد درجنوب لبنان ظرف 72 ساعت منطقه بين رود ليتاني وخط آبي را به نيروهاي مسلح لبناني واگذار خواهد كرد و با كمك آنها نيروها دراين منطقه و امتداد خط آبي كه سازمان ملل بين مرز لبنان و فلسطين اشغالي ترسيم كرده است، مستقر مي شوند.

متن اين پيش نويس قطعنامه خواستار توقف كامل اقدام هاي نظامي مبتني بر توقف فوري همه حملات حزب الله و همه عمليات نظامي اسرائيل است و بر ضرورت احترام شديد دو طرف به خط موسوم به خط آبي (خط ترسيم شده بين لبنان و فلسطين اشغالي توسط سازمان ملل) تاكيد دارد.

شوراي امنيت اسرائيل و لبنان را به "حمايت از آتش بس دائمي و راه حلي دائمي" با اتكا به 9 اصل فرامي خواند كه از جمله اين اصول "احترام كامل همگان به حاكميت لبنان و اسرائيل و سلامت ارضي اين دو" و "ترسيم مرزهاي لبنان به ويژه در بخش هاي مورد درگيري يا غيرواضح از جمله كشتزارهاي شبعا" است.

اين پيش نويس قطعنامه همچنين بر اجراي پيمان طائف و قطعنامه هاي سازمان ملل از جمله قطعنامه 1559 كه خواستار خلع سلاح همه شبه نظاميان در لبنان است و نيز اعمال ممنوعيت (ارسال) سلاح به لبنان به استثناي سلاح هايي كه دولت لبنان واردات  آن را اجازه مي دهد، تاكيد دارد.

کد مطلب 363753

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