شكست راهبردي آمريكا و رژيم صهيونيستي در طرح خاورميانه بزرگ

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سردار سرلشكر پاسدار، دكتر سيد يحيي صفوي كه در همايش عمومي دكترين آمادگي يگاني فرماندهان و مسوولين نيروي دريايي سپاه سخن ميگفت، با بيان اين مطلب كه خاورميانه قلب جهان اسلام است، افزود: خاورميانه با وجود هفتاد درصد منابع عظيم انرژي و موقعيت برتر ژئوپلتيكي، ژئواستراتژيكي، ژئواكونوميكي و ژئوكلچر، به عنوان يكي از مراكز مهم راهبردي جهان در قرن بيست و يكم به شمار ميآيد.
دكتر صفوي با تشريح وضعيت خاورميانه اظهار داشت: قدرتهاي بزرگ دريايي غربي طي 200 سال گذشته همواره به منظور تسلط بر اين منطقه استراتژيك با يكديگر رقابت كردهاند و هم اكنون نيز اين رقابت بين آمريكا، انگليس و اسراييل و عدهاي ديگر از كشورهاي اروپايي، روسيه و چين براي كنترل انرژي و حضور سياسي در معادلات اين منطقه ادامه دارد.
فرمانده كل سپاه طرح حمله رژيم صهيونيستي به لبنان را يك طرح آمريكايي دانست و افزود: آمريكاييها كه خود را فاتح جنگ سرد بعد از فروپاشي شوروي سابق ميدانند، با سوءاستفاده از حادثه يازده سپتامبر كه ممكن است بدست خودشان و سران صهيونيستي طرحي شده باشد، با حمله به افغانستان و عراق، اين دو كشور را اشغال نظامي كردند و اينك نيز بدنبال اشغال نظامي لبنان هستند.
وي در ادامه به وضعيت سياسي، اقتصادي و اجتماعي رژيم صهيونيستي در اين جنگ اشاره كرد و اظهار داشت: بعضي از تحليلگران رژيم صهيونيستي اذعان دارند كه در اين جنگ،اسراييل بيشترين شكستها را متحمل شده است و برخي ديگر نيز دولت و ارتش رژيم صهيونيستي را به خاطر عدم آمادگي مناسب براي اين جنگ و مقابله با قدرت حزب الله به سختي زير سوال بردهاند.
عضو شوراي عالي امنيت ملي با برشمردن اختلافات بين دولت صهيونيستي و فرماندهان ارتش رژيم صهيونيستي، گفت: دولت غاصب اسراييل با فشار به ارتش آن رژيم، از آنها ميخواهد تا رودخانه ليتاني را به تصرف درآورند و پس از آن آتش بس برقرار و استقرار نيروهاي بين المللي صورت گيرد و از سوي ديگر بتوانند با ايجاد منطقه حائل، مانع از حملات موشكهاي كوتاه برد مقاومت اسلامي لبنان به شمال فلسطين اشغالي شوند، اما اين امر با مقاومت دليرانه حزب الله و عدم پيشروي زميني نيروهاي رژيم صهيونيستي تابحال ميسر نگرديده است.
سردار صفوي در بخش ديگري از سخنان خود، ايجاد يك جبهه متحد راهبردي توسط كشورهاي جهان اسلام و منطقه خاورميانه براي مقابله با توطئه تسلط آمريكا و رژيم صهيونيستي كشورهاي اسلامي و نيز شكست طرح خاورميانه آمريكايي را خواستار شد.
وي در پايان خطاب به دولتها و ملتهاي خاورميانه گفت: اهمال دولتها و ملتهاي اسلامي و عربي در مقابله با رژيم صهيونيستي در اين برهه حساس تاريخي ميتواند منجر به تغيير سرنوشت سياسي و تاريخي خاورميانه و به ضرر ملتهاي آزاديخواه در تاريخ آينده منطقه باشد.
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