اعتراف ارتش اشغالگر قدس به ناتواني دفع حملات موشكي / زخمي شدن بيش از 20 نظامي صهيونيست درحيفا / تظاهرات 18 هزار نفري در بروكسل

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، كانال دو تلويزيون اسرائيل اعلام كرد : بر اثر انفجار موشكهاي حزب الله در بندر حيفا درشمال فلسطين اشغالي بيش از 20 اسرائيلي مجروح شدند اما اين شبكه به ميزان تلفات وخسارات اين حمله اشاره اي نكرد.

اين شبكه تلويزيوني افزود : چندين موشك به طور مستقيم به دو ساختمان در شهر حيفا سومين شهر فلسطين اشغالي اصابت كرد كه پس از آن بلافاصله صهيونيستها سراسيمه و وحشت زده خود را به محل انفجار رساندند.

اما نيروهاي حزب الله اعلام كردند امروز بيش از 100 راكت به سوي اراضي اشغالي فلسطين شليك كردند و خساراتي را به دشمن صهيونيستي وارد نمودند.

از سوي ديگر ارتش اشغالگر قدس علي رغم داشتن پيشرفته ترين تجهيزات نظامي درجهان مجددا اعتراف كرد كه در دفع حملات موشكي حزب الله به فلسطين اشغالي ناتوان است

عوزي دايان ژنرال ذخيره ارتش اشغالگر قدس گفت : كاتيوشا اسلحه ابتدايي است و خيلي آسان قابل حمل و مخفي كردن است اما براي اسرائيل دشوار است كه اين موشك را هدف گيري و خنثي كند.

وي گفت : ممكن است نيروهاي حزب الله در غارها و يا در منازل مخفي شده باشند و از انجا به سوي اراضي اشغالي موشك شليك كنند .

اين ژنرال ارتش اشغالگر قدس با بيان اينكه نيازي نيست كه نيروهاي حزب الله در محل پرتاب موشك باشند گفت : نيروهاي حزب الله مي توانند با دستگاه كنترل از راه دور موشكها را شليك كنند

داني ايالون سفير رژيم صهيونيستي در واشنگتن اعلام كرد : نظاميان اسرائيلي همچنان به حملات خود عليه ملت لبنان ادامه مي دهد .

وي افزود : نيروهاي اسرائيلي به حملات خود عليه لبنانيها ادامه مي دهد تا اينكه دو نظامي اسرائيلي اسير بازگردانده شوند.

بيش از 8 هزار نفر از مردم بلژيك در حمايت از صلح در لبنان تظاهرات كردند .

پليس بروكسل گفت : بيش از 18 هزار نفر از مردم بلژيك در تظاهرات همبستگي با ملت لبنان به خيابانها آمدند ومراتب اعتراض خود را به جنايات رژيم صهيونيستي عليه ملت لبنان اعلام داشتند.

از سوي ديگر مقاومت اسلامي شاخه نظامي حزب الله شهادت سه تن از نيروهايش را اعلام كرد كه بدين ترتيب از زمان تجاوز صهيونيستها به لبنان تاكنون 51 رزمنده لبناني شهيد شده است .

از سوي ديگر حزب الله اعلام كرد درپاسخ به جنايت رژيم صهيونيستي دربمباران امروز ضاحيه ، شهر حيفا را هدف موشكهاي كاتيوشا قرار داده است .