پوستر جشنواره فرامرزی مطبوعات ایران و عراق در ایلام رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید کرمی رئیس خانه مطبوعات ایلام ظهر دوشنبه در این آیین اظهار داشت: برگزاری این جشنواره به صورت مشترک در بین استان های منطقه که نیاز به تقویت گفتگو و مبادلات و مراودات فرهنگی دارد ضمن کمک بر تأمین امنیت پایدار توسعه منطقه ای و خنثی کردن تهدیدات دشمن، زمینه ساز افزایش مبادلات فرهنگی در منطقه با محوریت رسانه هایی که در این استان ها فعالیت می کنند خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از این جشنواره صورت گرفته است و از همه رسانه‌های استان تقاضا داریم در طول برگزاری جشنواره از ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت در دانشگاه ایلام در برگزاری این جشنواره ما را همکاری و مساعدت کنند.

کرمی عنوان کرد: استان‌های نوار مرزی بین ایران و عراق در این جشنواره حضور دارند که هفته آینده میزبان مهمانان خارجی و ملی در این استان هستیم تا زمینه‌ای برای معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان فراهم شود.

نخستین جشنواره فرامرزی مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری استان های جدار مرزی ایران و عراق با حضور اهالی رسانه استان های ایلام، خوزستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی و استان های بصره، میسان، واسط، دیالی، حلبچه، سلیمانیه، اربیل ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت در ایلام برگزار می شود.