گرافيك ايران جايگاهي شايسته در هنرهاي تجسمي دارد

ساعد مشكي، هنرمند گرافيست، در خصوص روند گرافيك مدرن ايران به خبرنگار مهر گفت: "گرافيك مدرن ايران قدمتي 60 ساله دارد و در سطوح اجتماعي بسيار خوب پيشرفت كرده است. تنها معضلي كه در حال حاضر به شكل جدي در حوزه گرافيك وجود دارد اين است كه جايي براي نصب پوستر نداريم، اما بي ينال پوستر برگزار مي كنيم."

اثر ساعد مشكي

وي در ادامه افزود: "گرافيك هرگز هنر صرف نبوده و همواره با طيف سفارش دهنده رو به روست. با اين وجود مي توان گفت گرافيك ايران در حال حاضر موقعيت مطلوب خود را يافته و به جايگاه درخشاني رسيده است. با ورود رايانه هم پيشرفتي در گرافيك ايران به وجود آمده است. البته ناگفته نماند كه اين گرافيك بوده كه همواره بر رايانه تاثير گذاشته و تصور مي كنم جايگاه طرح هاي روي جلد نشريات و كتاب ها در سطح مطلوب و راضي كننده اي قرار دارد."

مشكي در پايان گفت: "واقعيت اين است كه در عرصه هنرهاي تجسمي هيچ وقت مديريت هنري در اشكال سازنده نداشته ايم. اين مي تواند يك معضل در حوزه هنرهاي ما به شمار آيد. اما با اين وجود مي توان سير صعودي گرافيك ايران را در قياس با ساير رشته هاي هنر تجسمي مشاهده كرد. شايد به اين دليل كه گرافيك در كنار ابعاد فرهنگي خود داراي جنبه هاي درآمدزايي نيز بوده و در قالب بيلبورد و بسته بندي در سطوح وسيعتري توزيع شده است."