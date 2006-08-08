داستان هاي علي موذني به راديو مي رود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر،" شعر به انتظار تو " عنوان مجموعه داستاني از علي موذني است كه به تازگي منتشر شده است. اين كتاب مشتمل بر مجموعه آثار اين نويسنده است كه تاريخ نگارش جديدترين آنها متعلق به سال 1374 مي باشد. داستان هاي اين مجموعه با مضاميني مذهبي، اجتماعي و دفاع مقدس همراه است.

وي سابقا در گفتگويي با خبرگزاري ميراث فرهنگي عنوان كرده بود : " ما در جامعه‌اي كتابخوان زندگي نمي‌كنيم و اين واقعا مايوس كننده است. مردم با كتاب قهرند و تيراژ واقعي سال‌هاست به هزار رسيده. من كه گول تب و تاب‌هاي الكي را نمي‌خورم كه يك كتاب مثلا به چاپ چندم مي‌رسد و بعد كه تبش فرو نشست، همان هزار تيراژ دوباره چهره كريهش را به جامعه فرهنگي ما باز مي‌نماياند. مي‌خواهم بگويم به عنوان عرضه كننده اصلا خوشايند نيست كه از همان ابتداي كار بداني بازاري كه قرار است به عنوان نويسنده در آن قلم بزني، سال‌هاست كه كساد است و اميد به بهبود آن نيز روز به روز كمتر مي‌شود. واقعا اين آرزوي من است كه بتوانم در فراغ خيال وارد دنياي داستاني خودم بشوم و داستان‌ها و رمان‌هايي بنويسم كه كليد ورود و خروج‌شان دست خودم است و لازم نيست مثل فيلم‌نامه مجبور باشم براي كسي ديگر كارت بزنم."

علي موذني داستان نويس، شاعر، نمايشنامه و فيلمنامه نويس از امشب به مدت سه شب ساعت 30/21 ميهمان برنامه " گفتگو با ادبيات " راديو فرهنگ است و از آثار خود صحبت مي كند.

