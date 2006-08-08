به گزارش خبرگزاري "مهر"، گروه توليد "وسوسه هاي اهل قبور" اواخر هفته جاري راهي روستايي در اطراف ديلمان خواهند شد تا تصويربرداري كار در لوكيشن اصلي فيلم كه قبرستاني در اين منطقه است، آغاز شود.

هنركار و نوشير هر يك تجربه ساخت چند فيلم كوتاه و مستند را دارند. نوشير اخيراً در "رنگ هاي خاطره" مقابل دوربين اميرشهاب رضويان رفت و با عزت اله انتظامي همبازي بود. او سال 2002 با فيلم كوتاه "ترس روح را مي خورد" در بخش فيلم كوتاه جشنواره ونيز حضور داشت. "شب رو"، "لطفاً لبخند بزنيد"، "پنجره" و "از مهتابي به كوچه" هم از جمله فيلم هاي كوتاه و مستند هنركار است.

آنچه به عنوان خلاصه داستان اين فيلم ارائه مي شود، عبارتست از "زن و مردي در گورستان بر سر گور خويشان خود به عزا نشسته اند، در اين ميان ارتباطي ميان آن دو جان مي گيرد."

فهرست عوامل توليد "وسوسه هاي اهل قبور" به اين شرح است صدا: بهروز شهامت، تصويربردار: كيوان ساكت، دستيار كارگردان: جواد روشن، تدوين: شايان رنجبر، سرپرست توليد: اشكان تقوي و بازيگران: شيدا ابراهيمي، هوشمند هنركار.