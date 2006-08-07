حزب الله لبنان ثابت كرد غير ممكن وجود ندارد / دوران ملتها فرا رسيده است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، اسماعيل صدقي نخست وزير اسبق مصر در ادامه همايش بين المللي تجاوز رژيم صهيونيستي پيامدهاي منطقه اي وجهاني، با تشكر از برگزار كنندگان اين همايش و تشكر از مواضع احمدي نژاد در مورد حقوق اعراب و مسئله فلسطين، اظهار داشت: من به نصر الله كه قهرمان اعراب است درود مي فرستم، نصرالله وظيفه اش را انجام مي دهد، غربي ها مي گويند او ماجرا جويي مي كند اما اين ماجراجويي نيست، بلكه گرفتن حق است.

صدقي افزود: حزب الله لبنان ثابت كرد غير ممكن وجود ندارد، وقتي ملتها تصميم بگيرند و پايداري كنند به حق خودشان مي رسند امروز نصرالله در لبنان پيروز شده است .

نخست وزير اسبق مصر در بخش ديگري از سخنانش گفت: اولين مسئله اين است كه اصولا مسئله خاورميانه چه ربطي به آمريكا دارد، آمريكا با وجود 4 هزار مايل فاصله چرا بايد در مورد خاورميانه تصميم بگيرد.

وي با تاكيد بر اينكه روش آمريكا قابل تكيه نيست، گفت: بزودي ملت ها معادلات فعلي را به هم مي ريزند.

نخست وزير اسبق مصر خاطر نشان كرد: ما نمايندگان يك ميليارد و سيصد ميليون مسلمان هستيم و بايد حق خود را باز پس بگيريم.

وي با اشاره به برنامه هسته اي ايران گفت: در حالي كه اسرائيل دويست كلاهك هسته اي دارد چرا بايد مانع فعاليت هاي هسته اي ايران شوند و بخواهند ايران را مجازات كنند.

صدقي خطاب به رئيس جمهور كشورمان گفت: اي آقاي احمدي نژاد تو بر حق هستي بمان و مقاومت كن.

وي در بخش پاياني سخنان خود گفت: ملت مصر به اين باور رسيده است كه مباحث پيرامون صلح، خاورميانه جديد و دموكراسي آمريكايي به بن بست رسيده است مهم اين است كه شرافتمندان جهان با ما هستند.