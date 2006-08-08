  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۷ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۵۶

دبير انجمن برنج كشور در گفتگو با "مهر" :

تاخير وزارت بازرگاني در خريد تضميني برنج مشكلات كشاورزان را افزايش مي دهد

دبير انجمن برنج كشور با انتقاد از تاخير وزارت بازرگاني براي خريد تضميني برنج در سال جاري، گفت: وزارت بازرگاني براي ابلاغ دستور العمل خريد تضميني نيازي به بودجه ندارد .

جميل عليزاده شايق در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره  به خريد تضميني برنج در سال جاري افزود: متاسفانه و علي رغم برداشت برنج در استان هاي  شمالي كشور، وزارت بازرگاني نه تنها دستور العمل خريد اين محصول ابلاغ نكرده بلكه زمان خريد را اواسط شهريور ماه تعيين كرده است .

به گفته وي ، تاخير در خريد تضميني برنج  ، عدم راه اندازي مراكز خريد  و وجود مشكل براي تامين آب مزارع مطمئنا رسيدن به خودكفايي در توليد برنج را قطعا با مشكل مواجه خواهد كرد .

عليزاده شايق خواستار برگزاري يك ميزگرد علمي براي بررسي برنج تراريخته و هيبريد شد و گفت:  انجمن برنج به عنوان يك تشكل غير دولتي و بي طرف  مي تواند برگزار كننده  يك ميزگرد علمي با حضور تمام متخصصان و كارشناسان در زمينه برنج تراريخته و هيريد باشد .

وي تصريح كرد: تا زماني كه هر دستگاهي اقدام به اظهار نظر شخصي در مورد برنج تراريخته و هيبريد  كند  ، مشكلات موجود حل نخواهد شد بلكه بايد ديدگاه علمي با حضور تمامي دستگا ههاي مرتبط مانند موسسه تحقيقات برنج ، سازمان تحقيقات ، بيوتكنولوژي ، وزارت جهاد كشاورزي ، سازمان حفاظت محيط زيست دراين مورد ارائه شود .

