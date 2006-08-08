روابط تجاري قرقيزستان و ايران بايد افزايش يابد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت بازرگاني، "آتاخان اف" سطح روابط دو كشور را خصوصا در زمينه هاي اقتصادي و بازرگاني بسيار پايين دانست و بر گسترش روابط تجاري ايران و قرقيزستان تاكيد كرد.

وي از جايگاه ويژه محصولات ايراني همچون مصالح ساختماني و مواد بهداشتي در بازار قرقيزستان خبر داد و خواستار كمك جمهوري اسلامي ايران در فعاليتهاي ساختماني و راهسازي به كشورش شد.

سيد مسعود مير كاظمي وزير بازرگاني نيز در اين ديدار برگزاري اين اجلاس را اولين كميسيون مشترك دو كشور در دولت نهم اعلام كرد و با اشاره به ارتباط رو به گسترش ايران با كشورهاي CIS، بر استفاده كشور قرقيزستان از توانمندي هاي بسيار خوب جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد.

وزير بازرگاني همچنين در سخناني ضمن اشاره به فعاليت 70 شركت ايراني در كشور قرقيزستان ، توسعه روابط ميان كشورها را باعث ايجاد امنيت در منطقه دانست.

ميركاظمي از صنايع خودروسازي، ماشين آلات و تجهيزات، دارو و تجهيزات پزشكي، صنايع كشاورزي و دامپروري و صادرات خدمات فني و مهندسي به عنوان زمينه هاي فعاليت جمهوري اسلامي ايران نام برد و از علاقه مندي كشورش براي انتقال اين فناوري ها به قرقيزستان و افزايش روابط تجاري خبر داد.

وزير بازرگاني در ضرورت و لزوم برقراري توافقات ترجيحي براي دسترسي صادر كنندگان ايراني به بازار قرقيزستان و توسعه سطح روابط تجاري ميان دو كشور تاكيد كرد و گفت: با برقراري نظام توافقات ترجيحي و انجام مذاكرات كارشناسي، مي توانيم فضايي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي دو كشور فراهم كنيم.

وزير بازرگاني ايجاد ارتباطات بانكي و انجام توافقات گمركي و فعاليت موسسات استاندارد را از موارد مهم و قابل طرح در اين كميسيون عنوان و ابراز اميدواري كرد اين اجلاس به گسترش روابط بين دو كشور كمك نمايد.