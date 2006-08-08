فرماندار قم از دفتر خبرگزاري مهر در قم بازديد كرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، علي نيكان قمي در اين بازديد رسالت خبرنگاران را در مسئوليتي كه بر عهده گرفته اند، مهم توصيف كرد و گفت: خبرنگاران چشم و چراغ مردم و مسئولان هستند.
وي خواستار همكاري ادارات و نهادها و ايجاد تسهيلات لازم براي تهيه اخبار و اطلاعات مورد نياز خبرنگاران شد.
بر پايه اين گزارش، فرماندار قم همچنين در بازديد از نشريه 19دي قم با مدير مسئول و خبرنگاران اين نشريه به گفت و گو و نشست از تلاش دست اندركاران و خبرنگاران 19دي تجليل كرد.
فرماندار قم نشريه 19 دي را يك نشريه مناسب و تأثيرگذار در امور فرهنگي، اجتماعي و سياسي استان دانست و خواستار روزنامه شدن آن شد. نشريه 19 دي روزهاي يكشنبه، سه شنبه و پنجشنبه منتشر مي شود.
