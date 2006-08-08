  1. سیاست
  2. سایر
۱۷ مرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۱۵

در آستانه روز خبرنگار انجام شد :

فرماندار قم از دفتر خبرگزاري مهر در قم بازديد كرد

فرماندار قم از دفتر خبرگزاري مهر در قم بازديد كرد

فرماندار قم در آستانه روز خبرنگار با حضور در دفتر خبرگزاري مهر در قم، از تلاش خبرنگاران اين خبرگزاري در انعكاس اخبار استان قم تقدير و تشكر كرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، علي نيكان قمي در اين بازديد رسالت خبرنگاران را در مسئوليتي كه بر عهده گرفته‌ اند، مهم توصيف كرد و گفت: خبرنگاران چشم و چراغ مردم و مسئولان هستند.

وي خواستار همكاري ادارات و نهاد‌ها و ايجاد تسهيلات لازم براي تهيه اخبار و اطلاعات مورد نياز خبرنگاران شد.

بر پايه اين گزارش، فرماندار قم همچنين در بازديد از نشريه 19‌دي قم با مدير مسئول و خبرنگاران اين نشريه به گفت ‌و گو و نشست از تلاش دست‌ اندركاران و خبرنگاران 19‌دي  تجليل كرد.

فرماندار قم نشريه 19 دي را يك نشريه مناسب و تأثير‌گذار در امور فرهنگي، اجتماعي و سياسي استان دانست و خواستار روز‌نامه شدن آن شد. نشريه 19 دي روز‌هاي يكشنبه، سه ‌شنبه و پنجشنبه منتشر مي‌ شود.

کد خبر 364124

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها