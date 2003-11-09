ستاد مبارزه با مواد مخدر بودجه كافي در اختيار وزارت بهداشت نمي گذارد

دكتر محسن وزيريان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربا اشاره به آمار يك ميليون 200 نفري معتادان ايراني گفت:"ده درصد از اين معتادان به دليل سابقه بالاي اعتياد ديگر قادر به قطع وابستگي از مواد مخدر و ترك اعتياد نيستند."

وي استفاده از شيوه نگاهدارنده متادون را براي اين افراد از موثرترين روشهاي موجود در زمينه ترك اعتياد عنوان كرد و گفت:" اين دسته از معتادان معمولا افرادي هستند كه به دليل سابقه بالاي مصرف و نداشتن توانايي جسمي لازم قادر به ترك نبوده و در صورت ترك مجددآ به آن روي مي آورند."

وي شمار مراكز استفاده كننده از شيوه نگاهدارنده متادون را در كشور بسيار محدود و ناكافي خواند و افزود:" استفاده از اين روش به رغم آنكه در دنيا قدمت چندين دهه دارد ، در ايران از مهر سال گذشته در بيمارستان روزبه آغاز شده و در حال حاضر كمتر از 200 معتاد تحت پوشش اين طرح هستند."

دكتر وزيريان با تاكيد بر لزوم گسترش روش نگاهدارنده متادون با توجه به حجم بالايي از معتادان كه قادر به ترك نيستند، ادامه داد:" متاسفانه بسياري از معتادان كشور بويژه معتادان به هرويين به شيوه تزريقي قادر به ترك اعتياد نيستند كه اين دسته از معتادان عامل مهمي در گسترش بيماريهاي نظير ايدز و هپاتيت در كشور هستند كه استفاده از اين روش مي تواند از اين خطرات تاحد زيادي پيشگيري كند."

وي افزود:" البته استفاده از متادون علاوه بر روش مذكور براي آن دسته از معتاداني كه به لحاظ جسماني توانايي ترك را دارند نيز به كار مي رود ، به اين ترتيب كه با سوق دادن آنها از ماده مخدر مصرفي به سمت متادون و ايجاد وابستگي اين افراد به متادون مي توان به راحتي با كاهش تدريجي ميزان مصرف ماده مخدر جديد (متادون) اقدام به ترك فرد كرد."

وي افزود:" روش سم زدايي به روش متادون داراي پروتكل هاي خاصي است كه به تمام مراكز خصوصي و دولتي ابلاغ شده است و استقبال معتادان به اين روش ترك در تمام مراكز دولتي و خصوصي در حال افزايش است و از همين رو براي مدتي مراكز با كمبود متادون روبرو شدند كه بزودي اين مشكل از طريق وزارتخانه حل شد و در حال حاضر به ميزان كافي متادون در انبارها وجود دارد."

وي كمبود متادون را در حال حاضر تنها مختص به مراكز خصوصي ترك اعتياد عنوان كرد و افزود:" از آنجا كه متادون يك ماده مخدر است و توزيع و مصرف آن بايد تحت نظارت دقيق باشد ، بنابراين وزارت بهداشت به طور عمدي از دادن متادون به برخي از مراكز خصوصي كه هنوز مجوز استفاده از روشهاي ترك اعتياد به شيوه متادون را ندارد، امتناع مي كند و از همين رو اين مراكز به رغم وجود متادون كافي در كشور از اين مسئله گلايه دارند."

وي تعداد مراكز دولتي ترك اعتياد در كشور را 135 مركز دانست و ادامه داد:" از همين رو وزارت بهداشت در حال تدوين آيين نامه اي براي ترسيم شرايط لازم مراكز ترك اعتياد براي استفاده از روش متادون است تا به اين بحث نظم داده شود و توزيع متادون سبب ظهور يك اعتياد جديد در كشور نشود."