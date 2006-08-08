رزمايش سپاهيان محمد در سراسر استان مركزي آغاز شد

به گزارش خبرنگار "مهر" در اراك، اين رزمايش با هدف حفظ آمادگي و تقويت قواي بسيجيان استان و تمرين مقابله با دشمن در شهرهاي مختلف استان در حال برگزاري است.

فرمانده سپاه استان مركزي در آغاز اين رزمايش در ساوه، با تاكيد بر لزوم تقويت قواي رزمي و نظامي در فواصل زماني گفت: هوشياري بسيجيان موجب شكست توطئه هاي دشمن مي شود.

سردارعلي اكبر عليزاده تصريح كرد: جنگ تحميلي عليه ايران به دشمنان ثابت كرد تهاجم نظامي عليه ايران اسلامي كاربرد ندارد و اكنون به جنگ سياسي، رواني و فرهنگي روي آورده اند كه در اين جنگ نيز ناكام خواهند ماند.

سردار عليزاده ادامه داد: در اين رزمايش ها شش مدل عملياتي تمرين مي شود و تمرينهايي در مقابله با جنگ نوين و تحركات احتمالي هسته اي دشمن نيز انجام مي شود.

وي افزود: پياده روي 10 كيلومتر در شب و روز، احداث جان پناه، اعزام به خط پدافندي با سكوت مطلق، مكان وجهت يابي در روز و شب و استفاده از خطوط ارتباطات از تمرذينهاي اين رزمايش ها ست.

فرمانده سپاه استان مركزي گفت: در اين رزمايش ها خواهران بسيجي نيز در عمليات امداد و نجات و مقابله با ناآرامي ها و شش عمليات فوق حضور خواهند داشت.

وي استفاده از سلاحهاي مرتبط را از ويژگيهاي اين رزمايش خواند و گفت: در اين رزمايش مهارت و دانش رزمندگان تمرين و نشان داد ه مي شود.

رزمايش پيامبر اعظم در ساوه با حضور پنج گردان عاشورا ويك گردان الزهرا دراردوگاه قدس اين شهرستان طي نه روزبرگزار مي شود.

همچنين فرمانده ناحيه مقاومت بسيج اراك نيز در آغاز اين رزمايش در اراك گفت:حفظ روحيه رزمي، اعلام آمادگي براي دفاع از كيان اسلامي و ايران، گسترش روحيه اميد، تمرين جنگ نوين و شيميايي از ديگر اهداف سلسله رزمايش هاي سال پيامبر است.

سرهنگ پاسدار رحيم غلامي با اعلام اينكه در رزمايش اراك 20 گردان طي 10 روز به تمرين مي پردازند، افزود: عمليات ضد هلي برد، تاخيري ، باز پس گيري مواضع، مقابله با ناآرامي و اغتشاش در اين رزمايش ها تمرين مي شود.

سلسله رزمايش هاي سپاه محمد علاوه بر اراك و ساوه در شهرهاي خمين، شازند و تفرش با حضور بسيجيان استان در حال برگزاري است.

در اين سلسله رزمايش 10 روزه مجموعا 48 گردان عاشورا و10 گردان الزهرا استان شركت مي كنند.