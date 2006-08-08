ايران قطعنامه غير حقوقي و ظالمانه را نمي پذيرد / ابعاد مختلف هرگونه تحريم احتمالي را بررسي كرده ايم

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، داوود دانش جعفري روز گذشته در حاشيه همايش اقتصاد ايران در گام نهم در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال مهر مبني براينكه آيا دولت تدابيري اقتصادي براي مقابله با تحريم هاي احتمالي از قبيل تدوين بودجه سايه انديشيده است، گفت : دولت به ابعاد مختلف مربوط به بحث هسته اي و سياست هاي مرتبط با آن پرداخته است .

وي با اشاره به اعلام سياست ايران در روز يكشنبه و سخنان سخنگوي عالي شوراي امنيت ملي ايران اظهارداشت : سياست كشور عدم پذيرش قطعنامه غير حقوقي و غير قانوني است .

وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه اقدامات كشور در راستاي فعاليت هاي هسته اي در چارچوب قوانين مربوط به پيمان NPT صورت مي گيرد، تصريح كرد : پيمان NPT به افرادي كه آن را پذيرفته اند اجازه تحقيقات و فعاليت هاي صلح آميز هسته اي را داده است ، بنابراين مصوبه شوراي امنيت جايگاه قانوني ندارد.

وي ادامه داد: اصرار اعضاي شوراي امنيت به پذيرش اين مطالب در گذشته ناشي از اين ناحيه بوده ، به عبارت ديگر آنها مي دانستند كه اين درخواست قانوني نيست ، بنابراين سعي در پذيرش داوطلبانه آن توسط ايران داشتند.

دانش جعفري اظهار اميدواري كرد كه طي چند روز آينده سياست هاي منطقي تري توسط اين شورا اعلام شود. وي بيان كرد : مسئولين اقتصادي كشور ، ابعاد مختلف اين موضوع كه در شرايط مختلف ممكن است بروز كند را مورد بررسي قرار داده اند كه در صورت نياز به موقع آن را اعلام خواهيم كرد.

به گزارش مهر، دانش جعفري در خصوص احتمال توقف فعاليت هاي ليزينگ ها با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار گفت : ليزينگ ها، نهادها و موسساتي هستند كه با ايجاد قدرت خريد ، منابع مالي را در اختيار خريداران قرار مي دهند و خريدار مي تواند كالاها را به صورت قسطي يا نسيه خريداري كند.

وي با بيان اينكه برخي ليزينگ ها متعلق به كارخانجات و متعلق به افرادي هستند كه قرار است كالاهاي خود را عرضه كنند، افزود : كار ليزينگ ها متعلق به شركت ايران خودرو و يا سايپا ، فروش كالاهاي اين شركت ها به صورت قسطي است ، بنابراين اين سئوال مطرح مي شود كه چند درصد بر روي فروش قسطي اين كالاها كشيده مي شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي دليل سياست گذاري شوراي پول و اعتبار در ارتباط با فعاليت هاي ليزينگ ها را مشابه بودن فعاليت آنها با بانك ها عنوان كرد و اظهار داشت : با توجه به اين امر حداكثر افزايش نرخي كه براي قسطي كردن توسط ليزينگ ها تصويب شد ، همان نرخ 17 درصدي است كه بانك هاي خصوصي اعمال مي كنند.

وي همچنين با تاكيد بر اينكه هيچ كس ليزينگ ها را مجبور به كسب اعتبار از بانك هاي خصوصي نكرده است، گفت : با توجه به طرح اين موضوع كه اخذ اعتبار از بانك هاي خصوصي براي آنها توجيه اقتصادي ندارد ، بانك هاي دولتي آمادگي اعتبار دهي خود را به آنها اعلام كرده اند.

دانش جعفري با بيان اينكه ليزينگ ها مي توانند منابع را از باز تعريف كاركردهاي خود ، منابع مردمي و بانك هاي دولتي تهيه كنند ، افزود : سقف اين نرخ بايد كمتر از 17 درصد باشد تا موجب دامن زدن به تورم نشود.

وي با اشاره به تشكيل ستاد راهبردي و عملياتي اصل 44 در دولت گفت : در اين خصوص دو بار در دولت بحث شده ، به علاوه دو بار نيز موضوعات مختلف آن در ستاد و چگونگي نحوه اداره آن مورد بحث قرار گرفته است .

به گزارش "مهر" وزير امور اقتصادي و دارايي از رئيس جمهور ، معاون اول رئيس جمهور ، وزراي مرتبط با سياست هاي كلي اصل 44 كه ماموريت هاي مشخصي دارند ، نمايندگان بخش خصوصي و تعاوني و نمايندگاني از مجلس و قوه قضائيه به عنوان اعضاي ستاد راهبردي اجراي اصل 44 نام برد.

وي با اشاره به كارگروه‌هاي موجود در اين كميته به كارگروه مديريت دولت در فضاي جديد اشاره كرد و گفت : دولت در فضاي جديد بايد از تصدي و دخالت پرهيز كند و بيشتر به سياست گذاري بپردازد.

وي اضافه كرد : خود اين فرآيند انتقال از وضعيت قبلي به وضعيت جديد موضوعي است كه بايد دولت نقش جديد خود را تعريف كند. دانش جعفري تصريح كرد : در عين حال مسئوليت جديد تغييرات وضعيت قبلي به وضعيت جديد نيز با دولت است .

وي در ادامه سخنان خود به دو كار گروه سهام عدالت و سهام در بورس در اين كميته در بحث واگذاري ها در خصوصي سازي اشاره كرد . دانش جعفري بيان كرد : دولت در خصوص توزيع سهام عدالت ستادي را تشكيل داده بود كه قرار شد اين ستاد مسئوليت توزيع سهام عدالت را بر عهده داشته باشد.

به گفته وي،كارگروه‌ها تشكيل نشده اند و ابعاد مختلف آن و سياست هاي كلي اصل 44 در جلسه بعدي دولت مورد بررسي قرار مي گيرد و تصويب و ابلاغ مي شود.

وي هدف از ابلاغ سياست هاي اصل 44 را تغيير و تحول در اقتصاد كشور ذكر كردو افزود : اين سياست ها يك روزه محقق نخواهد شد. وزير اقتصاد افزود : به همان ميزان كه از نقش دولت در اقتصاد با اجراي سياست اصل 44 كاسته مي شود ، بايد نهاد هاي جديدي ظهور كنند و اين امر نيز زمان بر است .