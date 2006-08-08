بهاي سبد نفتي اوپك از 70 دلار فراتر رفت

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بلومبرگ، دبيرخانه اوپك اعلام كرد: به علت تنش‌هاي سياسي در خاورميانه بهاي سبد نفتي اوپك در سه روز نخست هفته كاري اخير با رشد قابل توجه روبرو شد و روز چهارشنبه به ركورد 71.2 دلار رسيد كه بالاترين ركورد قيمت سبد نفتي اوپك در يك هفته در تاريخ است.

بر اساس اين گزارش، همچنين شركت بريتيش پتروليوم روز يكشنبه اعلام كرد كه توليد نفت درخليج پرودو در آلاسكاي شمالي يكي از بزرگترين ميادين نفتي خود را متوقف كرده است، كه اين امر موجب رشد 2 دلاري بهاي نفت شد. شركت بريتيش پتروليوم روزانه بيش از 400 هزار بشكه نفت در منطقه آلاسكا توليد مي كند.

نشت نفت از خطوط انتقال نفت و بروز فرسودگي در برخي از تاسيسات نفتي اين ميدان علت بسته شدن آن اعلام شده است. ميدان خليج پرودو بزرگترين ميدان نفتي در آمريكا مي‌باشد و با بسته شدن اين ميدان 400 هزار بشكه در روز از توليد نفت در ايالات متحده آمريكا كاسته مي‌شود.

براساس اين گزارش، شركت بريتيش پتروليوم پس از آن اقدام به بستن اين ميدان كرد كه در اثر فرسودگي تاسيسات نفتي در اين ميدان 6400 بشكه نفت خام وارد دريا شده است.

اين ميدان نفتي 8 درصد توليد نفت آمريكا را عهده‌دار است و شركت بريتيش پتروليوم اعلام كرده است كه به علت بروز نواقص فني در خطوط لوله توقف توليد در اين حوزه نفتي براي چندين هفته و يا ماه طول خواهد كشيد. اوپك با وجود ابراز نگراني نسبت به تصميم بريتيش پترليوم تاكيد كرد كه اين سازمان قادر به جبران كمبود توليد نفت بريتيش پتروليوم در بازارهاي جهاني است.

به گزارش بلومبرگ، تحليل‌گران بازار نفت معتقدند مسئله هسته‌اي ايران، جنگ در خاورميانه، محدوديت ظرفيت پالايشگاهي در جهان و تهديد بالقوه توفان‌هاي خليج مكزيك موجب به مخاطره افتادن عرضه نفت شده و يا خواهند شد. تحليل‌گران همچنين پيش‌بيني مي‌كنند كه با تداوم شرايط جاري بهاي نفت در ماه آگوست جاري ركورد 80 دلار را خواهد شكست.