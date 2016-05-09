قلعه گنج نماد اقتصاد مقاومتی/آغاز توسعه از محروم ترین نقاط کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی عصر دوشنبه در نشست سرمایه گذاران ایرانی و کرمانی مقیم خارج از کشور با مدیران ارشد بخش های دولتی و خصوصی در محل هتل پارس کرمان اظهار کرد: مردم کرمان فردا مهمان نوازی خود را دوباره به رخ خواهند کشید و استقبال باشکوهی را از رئیس جمهور خواهند داشت.

رزم حسینی افزود: روز اولی که مسئولیت استانداری کرمان را پذیرفتم شعار ما برای سرمایه گذاران این بود که فرش قرمز برای سرمایه گذار و کارآفرین پهن می کنیم و در حد بضاعتمان این کار را انجام دادیم و صادقانه خواستیم تا همگی در راستای مثلث توسعه اقتصادی همگام باشند.

وی با بیان اینکه ائمه جمعه کرمان از سرمایه داران به عنوان مجاهدان اقتصادی نام می برند، گفت: این احترام به فعالان اقتصادی در راستای فرمایش مقام معظم رهبری است و ائمه جمعه در این راستا بسیار تاثیرگذار بوده اند.

رزم حسینی با اشاره به اینکه ۷۵ هزار میلیارد تومان موافقت نامه با شرکت های صاحب نام در این دولت منعقد شد، گفت: ۱۴ درصد این موافقت نامه ها اجرایی شده است و بخشی هم انشاءالله با زبان ریاست جمهور شنیده خواهد شد.

وی بیان کرد: اگر این فضای خوب بین المللی و داخلی نبود نمی توانستیم این عدد را در کرمان مطرح کنیم اگر چه نام کرمان همیشه از پیشینه تا به الان بلند و عالم گیر بوده است.

کرمان سلطان فرش ایران

رزم حسینی از کرمان به سلطان فرش ایران نام برد و گفت: بسیاری از افراد در حوزه های برتر علمی صاحب کرسی های بنامی در خارج از کشور هستند و ما همچنان در این دولت فرش قرمز برای هر کسی که بتواند باری از دوش ملت بردارد پهن خواهیم کرد.

وی ابراز کرد: اگرچه جنگ تحمیلی باعث شد یک عقب افتادگی داشته باشیم اما این عقب افتادگی نمی تواند مانع از توسعه یافتگی ما شود.

وی همچنین گفت: ما توسعه کرمان را از محروم ترین نقطه کشور به نام قلعه گنج شروع کردیم و خوشبختانه نتایج خوبی را در این عرصه دریافت داشته ایم.

اجرای پروژه های شهری مطابق با برنامه زمان بندی

رزم حسینی ادامه داد: تاکنون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه در حال اجراست و پیشرفت فیزیکی ما ۱۵ درصد بوده است و خوشبختانه پروژه های حوزه شهری به سرعت طبق زمانبندی جلو می رود.

وی به پروژه گودال خشت مال ها که ۴۰ سال معوق مانده بود؛ اشاره کرد و گفت: در دولت تدبیر و امید با مشارکت گروه های ایرانی و خارجی ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه را شروع و ۱۰ درصد پیشرفت داشته ایم.

رزم حسینی حسینی بیان کرد: همچنین پروژه های چون باغ فتح آباد را اجرایی کردیم که از زمان اجرا تا به امروز ۳۰۰ هزار نفر گردشگر داخلی و خارجی از این باغ بازدید کرده اند.

استاندار کرمان با اشاره به باغ بیرم آباد در این دولت گفت: این باغ بعد از ۱۲۰ سال بازسازی شده است و برای اجرای این پروژه ها نمی توانستیم تنها به پول دولت تکیه کنیم بلکه باید همگی همگام با هم در راستای خلق ثروت قدمی برداریم.

وی در ادامه از پروژه هایی چون بزرگترین سیتی سنتر شرق، زیرگذر گنبد جبلیه، خانه حاج آقا علی رفسنجان و بازار قدیم کرمان نام برد و گفت: اگر گرفتاری دولتی نداشته باشیم و قوانین مزاحم حذف شود و همگی همگام قدم بردارند مطمئنا شاهد توسعه بهتر و بیشتری در استانمان خواهیم بود.

رزم حسینی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل در کرمان در مهرماه ۱۳۹۳ در قلعه گنج کرمان ناامن ترین شهرستان استان شروع شد گفت: متاسفانه در قلعه گنج که گنج های فراوانی در آن است مردم با فقر زیادی زندگی می کنند.

وی ادامه داد: با اقداماتی که صورت گرفت امروز قلعه گنج صاحب کارخانه شده است و ۷۰ تا ۸۰ درصد کار ساخت سه کارخانه در این منطقه انجام گرفته است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان تصریح کرد: همچنین امروز شاخص های امنیتی در قلعه گنج ۸۷ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: مردم قلعه گنج در این دولت امیدوار شدند؛ مردمی که یارانه های خود را در صندوق توسعه می ریزند و با وام ۳۰۰ هزار تومان معیشت خود را می گذرانند.

استاندار کرمان گفت: بزرگترین و اولین دامداری سه هزار راسی گوسفندهای میش که از اسپانیا وارد می شود با قابلیت تولید روزانه هشت کیلو شیر با قدرت تولیدمثل فوق العاده بالا در منطقه قلعه گنج در حال اجراست.

وی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی از نقطه محروم شروع شده البته کاستی هایی قطعا وجود دارد و حتما مشکلاتی وجود دارد اما با همدلی و همگام بودن به توسعه یافتگی در خور کرمان دست پیدا خواهیم کرد.

وی گفت: شاید نتوانستیم به واقع فرش قرمز را پهن کنیم اما آن را جمع نکردیم و هنوز باز است و این ما هستیم که باید این سرزمین را بسازیم.