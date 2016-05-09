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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۲:۱۸

شهردار استانبول در دیدار با شهردار تهران:

قرابت تهران و استانبول به نفع دو طرف است

قرابت تهران و استانبول به نفع دو طرف است

شهردار تهران عصر امروز در دیدار با قدیر توپاش، شهردار استانبول به بررسی زمینه توسعه مناسبات فرهنگی و اقتصادی دو کلانشهر پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف طی سخنانی در این دیدار کخ در تهران برگزار شد، با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته به منظور تکمیل خطوط مترو پایتخت طی یک سال و نیم آینده تصریح کرد: هم اکنون روزانه هزاران نفر به صورت سه شیفت در حال کار در پروژه های مختلف مترو هستند تا ۱۰۰ کیلومتر از خطوط مترو باقی مانده را به اتمام برسانیم.

وی تاکید کرد: بر این اساس خط مترو فرودگاه امام خمینی (ره) به طول ۳۵ کیلومتر، خط شش مترو تهران به طول ۳۲ کیلومتر و خط هفت مترو تهران به طول ۳۵ کیلومتر در این مدت به اتمام خواهد رسید تا طول خطوط مترو به بیش از ۳۰۰ کیلومتر افزایش پیدا کند.

شهردار تهران ادامه داد: هم اکنون در خط شش مترو تهران در هر هفته ۷۳۰ مترحفاری تونل و لاینینگ صورت می گیرد. این در حالی است که بسیاری از شهرهای بزرگ و پیشرفته دنیا هنوز نتوانسته اند به این ظرفیت در ساخت مترو برسند.

قالیباف همچنین با اشاره به افتتاح پروژه مرکز نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب تاکید کرد: در تعطیلات آخر هفته روزانه ۷۰۰ هزار نفر با مترو از نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب بازدید کردند که این نشان از استقبال خوب مردم از این پروژه دارد.

 در ادامه قدیر توپاش، شهردار استانبول نیز طی سخنانی در این دیدار با اشاره به روابط خوب جمهوری اسلامی ایران و ترکیه به عنوان دو کشور دوست، مسلمان و همسایه تاکید کرد: ما به عنوان مسئولان محلی و شهرداران باید بیشتر در کنار یکدیگر باشیم چرا که این قرابت به نفع دو کشور خواهد بود.

وی با اشاره به اجرای پروژه های بزرگ راه و شهرسازی، نمایشگاهی، احداث واحد های ساختمانی و توسعه مترو در استانبول تصریح کرد: آیندگان از شما به عنوان کسانی که مترو را فتح کرده اند، یاد می کنند.

توپاش در ادامه به حضور همزمان خود و محمد باقر قالیباف در سه دوره متوالی، به عنوان شهرداران تهران  و استانبول اشاره کرد و گفت: حضور سه دوره ما در شهرداری ناشی از اعتماد مردم است و به اعتماد مردم پایبند هستیم. همچنان که کاری که نمی توانیم انجام دهیم را تا کنون مطرح نکرده ایم و کاری که شروع کردیم را تا پایان به اتمام می رسانیم.

شهردار استانبول در ادامه با اشاره به بازدید قبلی خود از پروژه های در حال ساخت تهران، پروژه صدر نیایش را از کارهای بزرگ و در مقیاس بین المللی دانست.

کد مطلب 3641988
نورا حسینی

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