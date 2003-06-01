۱۱ خرداد ۱۳۸۲، ۱۹:۱۰

به مناسبت چهاردهمين سالگرد ارتحال رهبر كبير انقلاب

زائران حرم مطهر بيمه حوادث و درمان مي شوند

تمامي زائران حرم مطهر از بدو حركت تا حرم و بازگشت به مبادي اوليه در سراسر كشور و ميهمانان خارجي در دوران اقامت خود در ايران تحت پوشش بيمه اي حوادث و درمان قرار مي گيرند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر به نقل از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، درمانگاههاي سيار و گروههاي فوريتهاي پزشكي وآمبولانسهاي سازمان انتقال خون و مركز اورژانس تهران نيز در قالب تيم هاي درماني خواهران و برادران در طول مراسم به بيماران احتمالي خدمات رساني ميكنند.

همچنين در صورت نياز به انتقال بيماران به مراكز پيشرفته تر هماهنگي هاي لازم با مراكز مختلف نظير بيمارستانهاي سازمان تامين اجتماعي و درمانگاههاي مورد نظر صورت گرفته است.

گفتني است اعزام تيمهاي بهداشتي متشكل از كارشناسان بهداشت محيط و مبارزه با بيماريها با امكانات لازم در معيت كاروانهاي اعزامي استانهاي مختلف  از ديگر برنامه هاي انجام شده در بخش بهداشت است و شايان به ذكر است كه تمامي خدمات پزشكي ارائه شده در طول مراسم چهاردهمين سالگرد ارتحال آن حضرت به صورت رايگان است.

