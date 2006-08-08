به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر محمدرضا ناري ابيانه گفت: به منظور نهادينه كردن سياستهاي جديد شهرداري تهران و به كارگيري مشاركت دانش آموزان در عرصههاي مختلف مديريت شهري و تقويت روحيه جامعه پذيري نوجوانان با توجه به تغييرات گسترده جامعه ، تغيير روش هاي آموزشي و اثر بخشي ، تغيير سياست و تغيير نيازهاي جامعه ، طرح شهردار مدرسه بازنگري مي شود.
وي تصريح كرد: در اين طرح با توجه به توانمنديها ، ضلعها ، كمبودها ، تهديدها ، آسيبها ، ضرورتها و اولويت هاي مديريت شهري بر اساس رويكردهاي جديد شهرداري تهران مبني بر محله گرايي ، شهروند مداري ، مشاركت هاي معنادار مردمي و به كارگيري روش هاي علمي و جهادي طراحي و اجرا مي گردد.
ناري ابيانه گفت: با بهره گيري از تجارب گذشته شهرداري و آموزش و پرورش شهر تهران و استفاده از ديدگاههاي اساتيد فن ، جمع بندي نهايي طرح در حال اجراست.
مديركل آموزش و مشاركت هاي شهروندي معاونت اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران خاطرنشان كرد: اميدواريم كه با انجام اين بازنگري طراوت لازم روزآمدي و بهينگي و روش اجرايي به وجود بيايد.
وي گفت: به دنبال تامين نيازهاي مختلف مديريت شهري از طريق آموزش هاي موجود در اين طرح هستيم و البته اين طرح بخشي از نظام نامه آموزش شهروندي را در بر مي گيرد.
ناري ابيانه خاطرنشان كرد: با ارائه آموزش هاي لازم به دنبال تربيت شهرونداني فعال ، پويا و آگاه و مسئوليت پذير هستيم.
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