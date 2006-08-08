اعتراض جمعي از داوطلبان كنكور و پاسخگويي روابط عمومي به سوالات تمامي داوطلبان

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، سازمان سنجش آموزش كشور اين روزها شلوغ تر و پررفت و آمدتر از روزهاي عادي خود است. داوطلبان بسياري كه تصور مي كنند نتايج آنها دستخوش اشتباه شده است براي اعتراض به اين سازمان مي آيند و اعتراضات خود را با احساسات پرشور خود بيان مي كنند.

پل كريم خان روز گذشته نيز محل عبور و مرور تعدادي از داوطلبان معترض بود. مادري فرياد مي زد و گريه مي كرد كه پسرش از آنچه تصور مي شده نتيجه اي بدتر كسب كرده است. وي سازمان سنجش را عامل اين مشكل مي دانست و مي گفت: ايجاد كد براي دفترچه ها سبب شده است كه پاسخنامه با يكديگر اشتباه و تصحيح آنها با مشكل روبرو شود.

داوطلب دختري كه تنها اشك مي ريخت، سازمان سنجش را مقصر عدم نتيجه گيري خود در آزمون سراسري مي دانست. مادر اين دختر نيز اشك ريزان تلاش دختر خود را در يكسال گذشته بي ثمر عنوان مي كرد و مي گفت: يكسال است از زندگي خودم و فرزندم زده ام تا وارد دانشگاه شود. رتبه او به قدري پايين است كه تصورش را نمي كرديم. پس از آزمون بر اساس پاسخنامه سازمان سنجش محاسبه كرده بوديم دخترم در زيست شناسي 80 درصد سوالات را پاسخ گفته است اما در نتيجه آزمون درصد زيست شناسي او 20 درصد عنوان شده است. ما مطمئن هستيم سازمان سنجش اشتباه كرده است.

پسر جواني كه تنها پرخاشي مي كرد، سازمان سنجش را مقصر مي دانست و مي گفت اينجا كسي پاسخگو نيست. وي فرياد مي زد و مي گفت: سازمان سنجش به فكر خودش است. كسي داوطلب را نمي خواهد. اينجا هيچ كس پاسخگو نيست. من مطمئن هستم اشتباه شده است. به جاي 80 درصد براي من 10 درصد زده اند. يكي نيست بگويد اينجا چه خبر است.

به گزارش مهر، داوطلبان معترض فرياد مي زدند و "بسطامي" مدير روابط عمومي سازمان سنجش آرام و متين پاسخگوي داوطلبان بود. گاه فكر مي كردم خداوند چه صبري به انسان مي دهد. "بسطامي" به تك تك داوطلبان پاسخ مي داد هر چند كه هيچكدام قانع نمي شدند. در ميان معترضان آقاي روابط عمومي سازمان سنجش بارها گفت: كارنامه هاي موجود در سايت غير قابل استناد است. به محض دريافت كارنامه اعتراضات خود را مكتوب ارسال كنيد. رسيدگي خواهد شد.

در حالي كه داوطلبان مي آمدند و مي رفتند و اعتراض خود را به هر زباني بيان مي كردند، مادر داوطلبي تا متوجه شد خبرنگار خبرگزاري "مهر" هستم رو به من كرد و گفت: كمكم كن. شما با رئيس سازمان سنجش ارتباط داريد. با معاونان آنها ارتباط داريد. قبل از آزمون نيز همه مسئولان را به خبرگزاريتان دعوت كرده بوديد. شماره داوطلبي فرزندم را يادداشت كنيد و اعتراض ما را پيگيري كنيد.

من هم تنها با دلداري و اميد مادر داوطلب را همراهي كردم و همچون مدير روابط عمومي سازمان سنجش اين مادر به اين نكته اكتفا كردم كه احتمال اشتباه پايين است اما اعتراض خود را كتبي ارسال كنيد.

محمود بسطامي - مدير روابط عمومي سازمان سنجش در ميان جمعيت معترضين به مهر گفت: پاسخنامه داوطلبان تنها سند رسمي آزمون سراسري است كه به طور امانت نزد سازمان سنجش قرار دارد و به طور كامل حفاظت مي شود. پاسخنامه داوطلبان پس از مراقبت امنيتي و حفاظتي شديد تصحيح مي شود و نتايج به صورت كارنامه صادر مي شود.

وي اضافه كرد: داوطلبان اگر اعتراضي دارند صبر كنند كارنامه ها توزيع شود و بعد اعتراض را به نشاني صندوق پستي سازمان سنجش ارسال كنند. به طور حتم اعتراض داوطلبان در اسرع وقت رسيدگي مي شود.