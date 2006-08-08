اجراي طرح از رده خارج سازي خودروهاي فرسوده فقط مختص تاكسي ها است

به گزارش خبرگزاري مهر ، مسئول طرح نوسازي خودروهاي فرسوده افزود: صاحبان تاكسي هايي كه مشمول آئين نامه اجرايي تبصره 13 هستند ، مي توانند به سازمان تاكسيراني يا واحدهاي تاكسيراني شهر مربوطه مراجعه كنند و در اين مراجعه هيچ اولويت بندي وجود ندارد.

سيد رضا فاطمي گفت: بعد از پايان مرحله ثبت نام ، به تدريج افراد به نمايندگي هاي فروش خودروسازان معرفي خواهند شد.

وي ضمن تكذيب خبر برخي روزنامه ها پيرامون عدم تخفيف گمركي براي خودروهاي فرسوده افزود: در آئين نامه اجرايي تبصره 13 ، تخفيف گمركي براي خودروهاي فرسوده به تصويب هيات دولت رسيده است و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف به اجراي مصوبات هيات دولت است.