۱۷ مرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۳۷

مسئول طرح نوسازي خودروهاي فرسوده :

اجراي طرح از رده خارج سازي خودروهاي فرسوده فقط مختص تاكسي ها است

اجراي طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده كه از 14 مرداد آغاز شده ، فقط مخصوص تاكسي ها بوده و زمان اجراي طرح ياد شده در مورد بقيه موارد خودروها متعاقبا اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ،  مسئول طرح نوسازي خودروهاي فرسوده افزود: صاحبان تاكسي هايي كه مشمول آئين نامه اجرايي تبصره 13 هستند ، مي توانند به سازمان تاكسيراني يا واحدهاي تاكسيراني شهر مربوطه مراجعه كنند و در اين مراجعه هيچ اولويت بندي وجود ندارد.

سيد رضا فاطمي گفت: بعد از پايان مرحله ثبت نام ، به تدريج افراد به نمايندگي هاي فروش خودروسازان معرفي خواهند شد.

وي ضمن تكذيب خبر برخي روزنامه ها پيرامون عدم تخفيف گمركي براي خودروهاي فرسوده افزود: در آئين نامه اجرايي تبصره 13 ، تخفيف گمركي براي خودروهاي فرسوده به تصويب هيات دولت رسيده است و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف به اجراي مصوبات هيات دولت است.

