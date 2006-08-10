انجام كارهاي به ظاهر كوچك مي تواند زمينه ساز خوشبختي باشد

به گزارش خبرگزاري مهر ، چنانچه به موقع از يكديگر تشكر و قدرداني كنيد با يك عبارت ساده از بسياري از مشكلات جلوگيري خواهيد كرد و نقش اين مورد در روابط زناشويي پر رنگ تر خواهد بود.

مي توانيد همسرتان را تحسين كنيد و بگوييد متوجه كارهاي وي مي شويد و سپس اگر نياز به توجه بيشتري بوده يا اينكه مي خواهيد او تغيير كوچكي در يكي از رفتار يا كارهاي خود صورت دهد ، به او بگوييد.

بدين ترتيب كارها و گفتارتان حالت آمرانه به خود نمي گيرد و او هم با انعطاف بيشتري آنها را مي پذيرد و حالت دفاعي به خود نمي گيرد.

ابتدا بايد باور داشته باشيد كه كارهاي خوب ما همواره به خودمان بر مي گردد. پس همواره براي هر كار خوبي كه براي همسرتان انجام مي دهيد انتظار پاسخ و جبران سريع و متقابل نداشته باشيد.

وقتي سعي مي كنيد براي آرامش و خوشحالي وي تلاش كنيد ، مطمئن باشيد چيزي از دست نخواهيد داد. حتي اگر او در ابتدا متوجه نباشد پس از مدتي او نيز در مقابل محبت هايتان به شما محبت مي كند و تازه اگر هم چنين نشود ، مطمئن باشيد كه خداوند اين شادي را كه شما ايجاد كرديد ، در جايي به خودتان باز مي گرداند.

اما نتيجه اي كه از اين كار مي گيريد ، تحكيم روابط صميمانه است. شما كاري كرده ايد كه همسرتان ترجيح دهد از هر زمان آزادي براي بودن با شما استفاده كند و همين امر مقدمه خوشبختي است.