محكوميت يك دانشمند روسي به سبب انتقال تكنولوژي چند منظوره به كره جنوبي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي " موس نيوز"، يك دادگاه در استان مركزي باشكورتوستان، محكوميت "اسكار كايبيشف" فيزيكدان روسي را به اتهام صادرات غير قانوني تكنولوژي دو منظوره به كره جنوبي صادر كرد.

اينترفكس در اين باره گزارش داد كه اين دانشمند به شش سال حبس تعليقي و همچنين سه سال دوره تحت نظارت محكوم شد.

كايبيشف سال گذشته دستگير شد و اين امر جنجالي را در داخل و خارج از روسيه به راه انداخت و حاميان وي گفتند كه موادي كه وي به بيرون انتقال داده است در مجله هاي دانشگاهي منشر شده و براي هر كسي كه مي خواست آن را بخواند، در دسترس بوده است.

گرچه دانشمندان آكادمي روسيه نيز در پي تحيقيق و بررسي خود از اين موضوع دريافتند كه هيچ اطلاعات غير مجازي از كشور خارج نشده است، اما اين مسئله به وي كمكي نكرد و در نهايت اين دانشمند روسي اخراج و در منزل خود تحت نظارت قرار گرفت و به وي اجازه هيچگونه فعاليت تحقيقي داده نشد.

دادگاه امروز همچنين كايبيشف را از احراز هرگونه پست بالا در مؤسسات تحقيقي براي مدت سه سال ممنوع و دستور پرداخت 3 ميليون و 518 هزار روبل جريمه نقدي را از سوي وي به مؤسسه اي كه در آن كار مي كرده است ،صادر كرد.