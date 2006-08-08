عقب نشيني از جنوب لبنان بدون تحقق اهدافمان امكان ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اولمرت در كنفرانس مطبوعاتي خود در بيت المقدس اشغالي گفت: اين گامي توجه برانگيز است و ما بايستي آن را بررسي كنيم و همه جوانب آن و ميزان امكان پذير بودن اجراي آن در زماني معقولانه را مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد.

وي افزود: "اين پيشنهادها را بررسي مي كنيم و ما خواهان اشغال لبنان و باقي ماندن در لبنان نيستيم (بلكه) خواهان محقق كردن اهداف عمليات يعني جلوگيري از شيلك موشك ها و دور كردن حزب الله از اين مناطق" در جنوب لبنان هستيم.

نخست وزير رژيم اشغالگر قدس اظهار داشت : هرچه در خروج از جنوب لبنان سرعت بخرج دهيم به همان اندازه خرسندي ما افزايش خواهد يافت، اما اين امر بدون تحقق اهدافمان هرگز ممكن نيست.

لبنان پيشتر آمادگي خود را براي اعزام يك نيروي 15هزار نفري از ارتش لبنان به منطقه مرزي جنوب لبنان با فلسطين اشغالي در صورت عقب نشيني نظاميان اسرائيلي اعلام كرد.

غازي العريضي وزير اطلاع رساني لبنان در پي نشست فوق العاده دوشنبه شب دولت اين كشور با قرائت بيانيه هيئت وزيران لبنان اعلام كرد كه دولت لبنان آمادگي خود را براي اعزام يك نيروي 15هزار نفري از ارتش لبنان و استقرار آنها در جنوب در صورت عقب نشيني نيروهاي اشغالگر اسرائيلي به پشت خط "آبي" (خط مرزي ترسيم شده سازمان ملل بين لبنان و فلسطين اشغالي ) ابرازمي دارد.

به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره ، نخست وزير رژيم صهيونيستي گفت كه ارتش اين رژيم به تلاش خود براي ممانعت از شليك موشك كاتيوشا به وسيله حزب الله ادامه مي دهد و هدف از عمليات نظامي از بين بردن خطر حزب الله است.

وي بدون اشاره به جنايت هاي هر روزه رژيم اشغالگر قدس در لبنان و فلسطين مدعي شد كه به اسارت گرفته شدن دو نظامي رژيم صهيونيستي و حملات موشكي با كاتيوشا، سبب ايجاد بحران كنوني شده است.

اولمرت گفت كه خواهان مشاهده ارتش لبنان هستيم كه درچارچوب قطعنامه 1559شوراي امنيت درباره لبنان فعاليت كند.