رديف موسيقي ايراني براي كودكان و نوجوانان تدوين مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، سامان احتشامي - نوازنده پيانو- با اعلام اين خبر افزود : در اين اثر كه ضبط آن به زودي به پايان مي رسد ، در ابتداي هرقطعه خانم مليحه سعيدي گوشه اي از موسيقي ايراني را با قانون مي نوازند و در ادامه يك قطعه بر اساس آن گوشه با شعري از مصطفي رحماندوست به همراه اركستر نواخته مي شود.

وي معرفي رديف دستگاهي موسيقي ايراني را هدف اصلي اين اثر ذكر كرد و اظهار داشت : بهترين كار براي ابقاي موسيقي ايراني و آشنايي نسل جديد با اين گنجينه دست نخورده اين است كه از همان سال هاي ابتدايي آموزش آن را براي كودكان و نوجوانان به شيوه خودشان اجرا كرد .

احتشامي در ادامه گفت : براي رسيدن به اين هدف بايد ضمن اجراي گوشه ها، قطعه هاي ريتميك را هم اجرا كرد . چون ريتم بهترين وسيله براي معرفي موسيقي به كودكان و نوجوانان است و مي تواند مقدمات علاقمندي به موسيقي را در آنها فراهم كند .

سامان احتشامي با مهم تلقي كردن اين مساله و جايگاه موسيقي در ميان هنرهاي ديگر تصريح كرد : هميشه ايده هاي بسياري براي انجام كارهاي خلاقه وجود دارد اما متاسفانه نبود يا كمبود بودجه باعث مي شود كه بسياري از موزيسين ها محتاطانه عمل كنند . اگر گاهي مشاهده مي شود كه ايده خوبي به هدر رفته است و از كيفيت لازم برخوردار نيست به دليل ضعف در سيستم اقتصادي بخش هنر است كه اميدوارم به زودي مرتفع شود .

وي در پايان از آماده كردن اركستر كودكان براي برگزاري كنسرت خبر داد و خاطر نشان كرد : در انتظار صدور مجوز هستيم تا اگر ممكن شد در يكي از روزهاي ماه آينده با اركستر كودكان و نوجوانان كنسرت بدهيم .