نخستين جشنواره الكترونيكي پيامبر (ص) برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، دبير جشنواره الكترونيكي پيامبر اعظم (ص) ابراز اميدوواري كرد كه اين جشنواره فضاي مناسبي براي ابراز عشق و علاقه جوانان نسبت به پيامبر اسلام و اقدام موثري در راه آشنايي بيشتر نسل جوان با برترين الگوي انسانيت ايجاد كند.

حجت الاسلام سيد حميد حسيني ، مهم ترين ويژگي اين جشنواره را تنوع و گستردگي رشته ها و بخشهاي آن دانست و افزود: جشنواره الكترونيكي در 12 بخش شامل 19 رشته جداگانه برگزار مي شود و جوانان علاقه مند مي توانند با عضويت در پايگاه اينترنتي آن علاوه بر رقابت در زمينه هاي مورد علاقه از برنامه هاي متنوع آموزشي و فرهنگي اين سايت استفاده كنند.

به گفته وي ، پايگاه اينترنتي جشنواره از سالروز ميلاد مسعود حضرت فاطمه زهرا (س) فعاليت رسمي خود را در شبكه جهاني آغاز كرد و مسابقات مختلف اين جشنواره از سالروز ولادت امام علي (ع) تا سالروز ولادت امام رضا(ع) ادامه خواهد داشت.

حسيني خاطر نشان كرد: علاقمندان به شركت در اين مسابقات مي توانند با دارا بودن سن 14 تا 29 سال ، به آدرس اينترنتي www.paymbar.ir مراجعه و به عضويت درآيند.