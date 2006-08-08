۱۷ مرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۵۴

نخستين جشنواره الكترونيكي پيامبر (ص) برگزار مي شود

گسترده ترين برنامه بزرگداشت سال پيامبر اعظم در قالب جشنواره اي فرهنگي هنري از طريق شبكه اينترنت از 17 مرداد ماه جاري اجرا مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر ،  دبير جشنواره الكترونيكي پيامبر اعظم (ص) ابراز اميدوواري كرد كه اين جشنواره فضاي مناسبي براي ابراز عشق و علاقه جوانان نسبت به پيامبر اسلام و اقدام موثري در راه آشنايي بيشتر نسل جوان با برترين الگوي انسانيت ايجاد كند.

حجت الاسلام سيد حميد حسيني ، مهم ترين ويژگي اين جشنواره را تنوع و گستردگي رشته ها و بخشهاي آن دانست و افزود: جشنواره الكترونيكي در 12 بخش شامل 19 رشته جداگانه برگزار مي شود و جوانان علاقه مند مي توانند با عضويت در پايگاه اينترنتي آن علاوه بر رقابت در زمينه هاي مورد علاقه از برنامه هاي متنوع آموزشي و فرهنگي اين سايت استفاده كنند.

به گفته وي ، پايگاه اينترنتي جشنواره از سالروز ميلاد مسعود حضرت فاطمه زهرا (س) فعاليت رسمي خود را در شبكه جهاني آغاز كرد و مسابقات مختلف اين جشنواره از سالروز ولادت امام علي (ع) تا سالروز ولادت امام رضا(ع) ادامه خواهد داشت.

حسيني خاطر نشان كرد: علاقمندان به شركت در اين مسابقات مي توانند با دارا بودن سن 14 تا 29 سال ، به آدرس اينترنتي www.paymbar.ir مراجعه و به عضويت درآيند.

