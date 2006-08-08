تاكيد رؤساي مجالس ايران و عراق بر حمايت از ملت لبنان در برابر جنايات رژيم صهيونيستي

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه رايزني هاي خود باروساي مجالس كشورهاي اسلامي پيرامون بحران لبنان و تهاجم همه جانبه رژيم صهيونيستي به اين كشورظهر امروز در يك گفت وگوي تلفني با محمود المشهداني رئيس مجلس ملي عراق، آخرين تحولات منطقه و اوضاع لبنان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.

دكتر حداد عادل در اين گفت وگوي تلفني اجلاس آتي روساي مجالس كشورهاي اسلامي در دمشق را بسيار با اهميت خواند و ابراز اميدواري كرد در اين اجلاس در خصوص حمايت و پشتيباني از مقاومت مردم لبنان در برابر تجاوز رژيم صهيونيستي تصميمات مهم و اساسي اتخاذ گردد.

وي با اشاره به اراده و مقاومت مردم لبنان در برابر اين تجاوز وحشيانه گفت: بي ترديد نصرف و پيروزي از آن مردم مظلوم لبنان خواهد بود واسرائيل با ذلت و حقارت لبنان را ترك خواهد كرد.

محمود المشهداني رئيس مجلس ملي عراق نيز دراين گفت وگوي تلفني با تاكيد بر اهتمام فراوان مجلس عراق به اوضاع لبنان گفت: اطمينان دارم ملت لبنان در برابر اين هجوم وحشيانه پيروز خواهد شد.

وي افزود: مردم عراق آماده همه گونه حمايت مادي و معنوي از مردم مظلوم لبنان در برابر تهاجم اسرائيل و حاميانش مي باشد.

روساي مجالس دو كشور در اين گفت وگوي تلفني توافق كردند به رايزني ها و مشورتهاي خود پيرامون اوضاع منطقه بويژه بحران لبنان و عراق ادامه دهند.