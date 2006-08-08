موافق تعويق انتخابات آتي هستيم / امام (ره) با باند بازي مخالف بود نه تحزب

به گزارش خبرگزاري"مهر"، حجت الاسلام مهدي كروبي كه صبح دوشنبه در ديدار دبيران كل و نمايندگان تام الاختيار جبهه تحكيم دموكراسي سخن مي گفت، با اشاره سخنان يكي از نمايندگان مجلس به نقل از وزير كشور، گفت: وزارت كشور طي نامه اي به شوراي نگهبان خواستار به تعويق انداختن برگزاري همزمان انتخابات شوراها و خبرگان رهبري از 26 آبان ماه به دي ماه و يا بهمن ماه شده است.

همزماني انتخابات شوراها با خبرگان ، شور و نشاط بيشتري به انتخابات خبرگان خواهد بخشيد

وي اين خبر را مسرت بخش دانست و گفت: با تصويب تجميع انتخابات در 26 آبان ماه سال جاري احزاب، فرصت كمتري براي فعاليت و حضور در عرصه قدرت خواهند داشت لذا پيشنهاد وزارت كشور كاملا بجاست.

دبير كل حزب اعتماد ملي با مثبت ارزيابي كردن طرح تجميع انتخابات، تصريح كرد: همزماني انتخابات شوراها با خبرگان رهبري، شور و نشاط بيشتري به انتخابات خبرگان خواهد بخشيد، ولو اينكه اين پيشنهاد منجر به آن خواهد شد كه بسياري از گروه هاي اصلاح طلب نتوانند تا آن زمان به ارزيابي درستي جهت فعاليت در عرصه انتخابات برسند.

بسياري از اصلاح طلبان به علت همزماني انتخابات آتي نخواهند توانست تا آن زمان به ارزيابي درستي جهت فعاليت در عرصه انتخابات برسند

كروبي در خصوص چالش هسته اي جمهوري اسلامي درعرصه بين المللي، نيز گفت: من تا وقتي كه درمجلس بودم از مذاكرات اطلاع داشتم، و در جلسات اصلي هم حضور داشتم اما بعد از روي كار امدن دولت جديد ديگر اطلاعات كامل و موثقي در اين مورد ندارم، لذا از آنجايي كه معتقدم براي اظهار نظر حزبي بايد اطلاعات بيشتري در دست داشت موضع گيري خاصي در اين خصوص نمي كنم.

وي در پايان رقابت جدي با حفظ حرمت رقبا وقوانين را خواستار شد و اظهار اميدواري كرد احزاب و گروههاي سياسي ، ضعف ارتباطي با جامعه را رفع كرده و بتوانند هر چه مقتدر تر با موانع سرراه دست و پنجه نرم كنند.

كروبي با اشاره به ضرورت وحدت و هماهنگي همه نيروهاي دلسوز انقلاب براي پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي گفت: در شرايط ويژه ما با همه نخبگان وشخصيتهاي سياسي ائتلاف خواهيم كرد.

دبيركل حزب اعتماد ملي با اشاره به تاييد انشعاب مجمع روحانيون مبارز تهران از جامعه روحانيت مبارز تهران توسط امام خميني (ره) افزود: امام خميني (ره) هيچگاه، با احزاب مخالف نبود بلكه او با باند بازي مخالف بود.

كواكبيان: دولت نهم نگاه محبت آميزي به احزاب نداشته و نسبت به آنها بي اعتناست

بنا بر اين گزارش، درادامه اين ديدار، مصطفي كواكبيان رئيس جبهه تحكيم دموكراسي با اشاره به قطع يارانه احزاب گفت: دولت نهم ثابت كرد كه هيچ نگاه محبت آميزي به احزاب نداشته و نسبت به آنها بي اعتناست.

مصطفي كواكبيان تصريح كرد: جبهه تحكيم دموكراسي متشكل از 14 حزب و تشكل سياسي در طي يك سال و نيم پس از تاسيس آن اثبات كرد كه از انسجام دروني خوبي برخوردار بوده كه نمونه آن بيش از 20 بيانيه مشترك در خصوص مسائل مختلف حكومتي نظام جمهوري اسلامي بوده كه آخرين نامه سرگشاده به شخص رياست جمهوري در دفاع از حقوق كارگران مي باشد.

دبيركل حزب مردم سالاري ضمن ابراز نگراني از شرايط فعلي چالش هسته اي، خاطر نشان كرد: جبهه تحكيم دموكراسي نسبت به رويه پيگيري مسائل هسته اي در شرايط حاضر و با صدور قطعنامه اخير عليه فعاليت هاي صلح اميز اتمي ايران نگران بوده و همان طور كه بارها اعلام كرده خواستار آنيم كه با تشكيل نوعي لويه جرگه ايراني از نخبگان وسياستمداران مملكت دعوت شود تا با هم انديشي راه حلي براي حل اين بحران بجويند ولي تا به حال هيچ توجهي به اين نكته نشده است.

كواكبيان در پايان سخنان خود با اشاره به همزمان انتخابات شوراها وخبرگان رهبري و تصويب آن از سوي مجلس و شوراي نگهبان اين موضوع را ازابعاد مختلف قابل تامل دانست و افزود: عدم دستيابي اصلاح طلبان به وحدت بيشتر در اين فرصت، اشكار نشدن بروز تبعات عدم برنامه ريزي اقتصادي مناسب دولت نهم در اين مدت اندك و همچنين استقبال بيشتر مردم از انتخابات خبرگان به دليل برگزاري همزمان آن با انتخابات شوراها مي تواند از دلايل تصويب اين پيشنهاد باشد.