غرب مي خواهد تجربه بالكان را در لبنان تكرار كند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكترعلي اكبر ولايتي در مراسم افتتاحيه همايش بين المللي تجاوز رژيم صهيونيستي پيامد منطقه اي و جهاني، به ايراد سخنراني و طرح ديدگاه هاي خود پيرامون آخرين تحولات لبنان پرداخت.

وي با اشاره به فشارهاي سياسي آمريكا و سازمان ملل در اين باره گفت : آمريكا قصد دارد خارج از چارچوب سازمان ملل نيروهاي نظامي را در لبنان مستقر كند.

وزير امور خارجه اسبق كشورمان ضمن اشاره به بحران بالكان و رفتار غرب در اين خصوص ابراز عقيده كرد : در بحران بالكان غرب آنقدر صبر كرد تا از دو ميليون مسلمان بالكان حدود 200 هزار نفر كشته شوند و سپس قرار داد صلح ديتون را برقرار كرد و ناتو در آن منطقه مستقر شد.

ولايتي تصريح كرد : همين كار را هم مي خواهند در لبنان نيز انجام دهند.

مشاور بين الملل مقام معظم رهبري گفت : غرب براي پيشبرد اهداف خويش گروه هاي سياسي خارج از چارچوب سازمان هاي بين المللي ايجاد مي كند. مثلا گروه 1+5 براي حل مسئله هسته اي ايران خارج از سازمان ملل به ما تحميل كرد .

ولايتي خاطر نشان كرد : هدف قطعنامه اخير كه غرب براي تصويب آن تلاش مي كند اين است كه ابتدا اسرائيل نقاطي را در لبنان اشغال كند وسپس نيروهاي ناتو در اين نقاط مستقر شوند و لبناني ها و جهان عرب و اسلام زير بار اين قطعنامه نخواهند رفت.

وزير امورخارجه اسبق كشورمان گفت: قطعا خاورميانه جديد به وجود خواهد آمد اما درست عكس آن چيزي كه آمريكايي ها مي خواهند.

ولايتي خاطرنشان كرد : حوادث اخير لبنان نشان داد اسرائيل ببر كاغذي است .