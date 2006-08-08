۱۷ مرداد ۱۳۸۵، ۱۷:۴۶

تكرار / مشاور بين الملل مقام معظم رهبري :

غرب مي خواهد تجربه بالكان را در لبنان تكرار كند

دكتر علي اكبر ولايتي در همايش "تجاوز رژيم صهيونيستي، پيامدهاي منطقه اي و جهاني" گفت : در بحران بالكان غرب آنقدر صبر كرد تا از دو ميليون مسلمان بالكان حدود 200 هزار نفر كشته شوند و سپس قرارداد صلح ديتون را برقرار كرد و ناتو در آن منطقه مستقر شد و اكنون همين كار را هم مي خواهد در لبنان انجام دهد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكترعلي اكبر ولايتي در مراسم افتتاحيه همايش بين المللي تجاوز رژيم صهيونيستي پيامد منطقه اي و جهاني، به ايراد سخنراني و طرح ديدگاه هاي خود پيرامون آخرين تحولات لبنان پرداخت.

وي با اشاره به فشارهاي سياسي آمريكا و سازمان ملل در اين باره گفت : آمريكا قصد دارد خارج از چارچوب سازمان ملل نيروهاي نظامي را در لبنان مستقر كند.

 وزير امور خارجه اسبق كشورمان ضمن اشاره به بحران بالكان و رفتار غرب در اين خصوص ابراز عقيده كرد : در بحران بالكان غرب آنقدر صبر كرد تا از دو ميليون مسلمان بالكان حدود 200 هزار نفر كشته شوند و سپس قرار داد صلح ديتون را برقرار كرد و ناتو در آن منطقه مستقر شد.

ولايتي تصريح كرد : همين كار را هم مي خواهند در لبنان نيز انجام دهند.

مشاور بين الملل مقام معظم رهبري گفت : غرب براي پيشبرد اهداف خويش گروه هاي سياسي خارج از چارچوب سازمان هاي بين المللي ايجاد مي كند. مثلا گروه 1+5 براي حل مسئله هسته اي ايران خارج از سازمان ملل به ما تحميل كرد .

ولايتي خاطر نشان كرد : هدف قطعنامه اخير كه غرب براي تصويب آن تلاش مي كند اين است كه ابتدا اسرائيل نقاطي را در لبنان اشغال كند وسپس نيروهاي ناتو در اين نقاط مستقر شوند و لبناني ها و جهان عرب و اسلام زير بار اين قطعنامه نخواهند رفت.

وزير امورخارجه اسبق كشورمان گفت: قطعا خاورميانه جديد به وجود خواهد آمد اما درست عكس آن چيزي كه آمريكايي ها مي خواهند.

ولايتي خاطرنشان كرد : حوادث اخير لبنان نشان داد اسرائيل ببر كاغذي است .

