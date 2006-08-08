جبهه عمل اسلامي اردن از مواضع ايران در حمايت از مسائل جهان اسلام تجليل كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العالم،رئيس شوراي جبهه كار اسلامي اردن درباره خطر مرحله كنوني كه درآن اعتقاد، تمدن،انسانها وسرزمين جهان اسلام هدف قرار گرفته است،هشدار داد و گفت : براي مقابله با طرح صهيونيستي،آمريكايي كه هدف آن از بين بردن هويت امت اسلامي و تجزيه و ازهم پاشيدن اين امت است، بسيج همه نيروها وقرارگرفتن آنها دريك سنگرواحد ضروري است.



حمزه منصور با تمجيد از مواضع اصولي جمهوري اسلامي ايران در قبال مسائل جهان اسلام وحمايت از مقاومت مشروع ملتهاي تحت اشغال، خاطر نشان كرد: من به نوبه خود از جمهوري اسلامي ايران به سبب توجه دائم و مستمر به مسائل امت اسلامي و در راس آنها مسائل فلسطين و لبنان و جنگ با دشمن صهيونيست قدرداني مي كنم.



منصور با انتقاد از برخي مواضع قومي گرايانه اي كه عليه حزب الله لبنان گرفته شد،افزود: به استثناي اين منكران هيچ كس ديگري نمي تواند نقش حزب الله را در مقاومت ناديده بگيرد. به ويژه پس از اينكه حزب الله توانست با مقاومت محبوبيت ملتها و مشروعيت خود را به دست آورد.



رئيس مجلس شوراي جبهه كار اسلامي افزود: اين جبهه به داشتن روابط با حزب الله هم درزمينه سياسي وهم درزمينه رسانه اي افتخارمي كند واميدوار است در صورت فراهم شدن فرصت در خط مقدم جبهه رويارويي با دشمن صهيونيست قرار گيرد.