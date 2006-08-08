تركيه بايد رويكردي جديد را در قبال عراق در پيش گيرد / جنگ داخلي عراق كردها را به قدرتهاي خارجي مانند آمريكا، اسرائيل و انگليس وابسته مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه نيوآناتولين، اين مركز در گزارش خود مي نويسد: تركيه بايد خود را براي تقسيم احتمالي عراق و توسعه يك طرح"B" آماده كند.

اين گزارش كه اخيراً از سوي مؤسسه تحقيقاتي و مطالعاتي در تركيه تحت عنوان "ايسرو" (ISRO)* منتشر شده از دولت اين كشور مي خواهد تا رويكردي جديد را در قبال كردهاي عراق و شمال اين كشور در پيش گيرد.

ايسرو در گزارشي 33 صفحه اي درباره عراق از سياستهاي فعلي آنكارا انتقاد مي كند و توصيه هايي را درباره رويكرد جديد ارائه مي كند.

به نوشته اين گزارش: گزينه ايده آل مي تواند يك عراق متحد با يك دولت مركزي قوي باشد كه در حال تحكيم قدرت خود در تمام بخش ها از جمله شمال كشور است،اما تحولات خلاف اين روند را نشان مي دهد و در چنين شرايطي تركيه نياز به طرح"B" دارد.

اين مؤسسه درگزارش خود بيان مي كند كه تركيه تاكنون در هماهنگي سياست خود با وضعيت به سرعت درحال دگرگوني و تغييردر منطقه شمال عراق شكست خورده است و در ادامه هشدارمي دهد كه بدون يك تغيير درسياست،در دوره اي كوتاه مدت، آنكارا با مشكلاتي عظيم رو به رو خواهد شد كه ريشه در شمال عراق دارد.

اين مؤسسه همچنين در گزارش خود آورده است:"يك كردستان مستقل در شمال عراق الزاماً تهديدي براي تركيه به شمار نمي رود، برعكس اين روند مي تواند منافع عمده اي براي تركيه به بار آورد.

ايسرو درادامه گزارش خود آورده است:"بدترين سناريو براي تركيه نه تقسيم عراق، بلكه بروز جنگ داخلي در اين كشور خواهد بود كه در حال حاضر در جنوب كشور در جريان است كه به زعم اين مؤسسه تحقيقاتي اين امرمي تواند به نفع گروه كارگران كردستان تمام شود.

"مركز تحقيقات ايسرو در آنكارا"

در گزارش مذكور مؤسسه ياد شده، به دولت تركيه پيشنهاد مي كند تا با اتخاذ تدابيري به راندن كردهاي عراق پايان داده و اعتماد آنها را جلب كند.

به گزارش خبرگزاري مهر همچنين اين مؤسسه براي اين امر 15 پيشنهاد ارائه مي كند كه به شرح هستند؛

1) سياست هاي اشتباه تركيه در منطقه،اين كشور را از كردهاي عراق دور مي كند و ترسي دائمي در بين آنها از تركيه ايجاد مي كند و آنها را به سوي ديگر كشورها سوق مي دهد و آنكارا نياز دارد تا با اقدامات اعتماد ساز نگرش خود را تغيير دهد.

2) منافع كردها و تركمن هاي عراق لزوماً در تقابل با يكديگر نيست و اين به نفع تركيه است تا اين دو گروه را به هم نزديك كند،اما در تركيه برخي از گروههاي سياسي به عمد در تلاشند تا براي مصارف داخلي اختلافات بين تركمن ها و كردها را بزرگتر از آن چيزي كه هست ترسيم كنند،اما در حقيقت اين نه تنها به منافع تركيه در شمال عراق نيست، بلكه همچنين اين امر در بين قوم كردها با ديگران تناقض هايي ايجاد مي كند.

3) آنكار نياز به اقدامي فوري براي همگرايي اقتصادي بزرگ بين تركيه و شمال عراق دارد و اين روند در سناريوهاي احتمالي آينده درعراق (متحد يا تقسيم شده) اهرمهاي فشاري را دراختيار تركيه قرار مي دهد.

4) اين به نفع تركيه نيست كه به ديگركشورها اجازه دهد تا تسلط خود را بر شمال عراق افزايش دهند،اما امروزه دولتهايي مانند آمريكا،اسرائيل، انگليس، روسيه ، ايران و بسياري ديگر اقدامات و فعاليت هاي اطلاعاتي خود را در منطقه توسعه مي دهند و در تلاش هستند تا بر جنبش كردها در منطقه نفوذ پيدا كنند. علاوه بر اين در بخش هاي وسيعي از اين منطقه نه دولت مركزي عراق و نه كردهاي اين كشور كنترل مؤثري بر شمال كشور ندارند. ضمناً تركيه در افزايش نفوذ خود در منطقه عقب افتاده است.

5) شمال تركيه عنصر مهمي است كه مي تواند بر موازنه هاي داخلي در سياست هاي تركيه تاثير گذار باشد.اگرتركيه سياست جديدي را در رابطه با اين منطقه ترسيم نكند تاثير منطقه بر تركيه بسيار شگرف خواهد بود.

6) تركيه بايد يك گروه كوچك با رويكرد امنيتي را از تسلط بر تحولات و ساز و برگ سياست ها درباره تركمن ها و كردها متوقف كند. چنين سياستهايي بايد در جهت متحد كردن آنها باشد تا اينكه در تلاش براي اختلاف بيشتر در بين آنها باشد.

7) برخي از گروهها و واحدهايي تركيه كه به شمال عراق فرستاده مي شوند، از امكانات مالي و همچنين قدرت سياسي خود در جهت منافع فردي و يا اهداف ايدئولوژيكي خود سوء استفاده كرده اند. روشن است كه شمال عراق به طور مداوم و فزاينده به عاملي مهمتر در جنايات گروهي در تركيه تبديل شده است. تسليحات و پولي كه منتقل مي شود تمام فعاليت هاي جنايتكارانه سياسي اخير را از گروه جنايتكار"آتابيلر" تا شليك به يك قاضي شوراي دولتي را دربر مي گيرد كه همگي از شمال عراق نشات مي گيرد.

8) برخي از گروهها در تركيه درحال انجام گفتگوهاي سري و محرمانه با مقامهاي سرويس هاي اطلاعات خارجي در شمال عراق درجهت منافع شخصي و يا رسيدن به اهداف ايدئولوژيك خود هستند.

9) تركيه بايد مكانيزم و كانالهاي جديد را براي رويكرد جديد خود در قبال شمال عراق ارائه كند و اينها بايد شامل بهبود تماس هاي دو جانبه،افزايش روابط تجاري،اعزام استاد براي دانش آموزان و دانشجويان كردعراقي و پخش برنامه هاي تلويزيوني به كردي و عربي را شامل شود.

10) سياست جديد تركيه درقبال كردهاي عراق بايد بر دو نكته تمركز داشته باشد؛

اول: تركيه بايد به كردهاي عراق نشان دهد كه با آنها دشمن نيست و برعكس از آنها دفاع خواهد كرد.

دوم:آنكارا بايد نشان دهد كه مصمم به مبارزه با حزب كارگران كردستان (پ.ك.ك) است، اما تركيه در حال حاضر پيامي غير از اين را ارسال مي كند. به نظر مي رسد، اكثريت كردهاي عراق، تركيه را مانعي عمده در برابر خود مي بينند و از سوي ديگر بر اين باورند كه آنكارا به اندازه كافي قدرتمند نيست و شجاعت مبارزه با پ.ك.ك را ندارد.

11) كردهاي عراق در بلند مدت مي توانند به تلاش هاي تركيه براي مبارزه با تروريستهاي جدايي طلب كمك كنند، اما براي اين كار به اختياري رسمي، خواست سياسي و نيروهاي امنيتي آماده براي مبارزه با تروريسم نيازاست. اگر دولت مركزي نتواند چنين اقدامي را صورت دهد، اين امر بايد از سوي دولتهاي منطقه اي صورت گيرد . تركيه نبايد با تمركز زياد و محدود سازي خود به مسئله تماميت ارضي عراق، تصويري بزرگتري را كه در اين بين وجود دارد، از دست بدهد.

13) تركيه بايد دوري از تروريسم و پرهيز از گسترش جنگ داخلي در شمال عراق را در اولويت خود قرار دهد و همچنين بايد تلاش نمايد تا با توقف مناقشه بين شيعيان و اهل تسنن كمك كند. جنگ داخلي در عراق كردهاي اين كشور را به سوي استقلال و ديگر كشورها و همچنين وابستگي بيشتر و بيشتر به قدرتهاي خارجي مانند آمريكا، اسرائيل و انگليس سوق مي دهد.

14) آنكارا بايد كشور و همچنين بخش جنوب شرقي خود را براي كردها جذاب تر نمايد و طرحي را در اين باره تدوين كند.

15) كردهاي عراق نبايد به دو گروه تحت رهبري "جلال طالباني" رئيس جمهور اين كشور و همچنين "مسعود بارزاني" رئيس منطقه كردستان عراق محدود شود، آنكارا بايد روابط خود را با ديگر گروههاي كرد عراقي نيز توسعه دهد و از تكثرگرايي آنها حمايت كند. همچنين آنكارا نيازمند آن است تا راههايي را براي گفتگو با افكار عمومي كردها پيدا كند و اين گفتگو را محدود به رهبران جوامع آنها نكند.

به گزارش مهر، "سازمان تحقيقات استراتژيك بين الملل " موسوم به "ايسرو" ، يك مركز تحقيقاتي مهم در آنكارا پايتخت تركيه است كه به زبانهاي مختلف شامل اسپانيايي،انگليسي، هلندي و تركي استانبولي در مورد مسائل مهم جهاني به ارائه گزارش و تحليل مي پردازد.