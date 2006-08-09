رژيم اسرائيل به زباله دان تاريخ پيوست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي شبكه تلويزيوني العربيه، به نظرمي رسد تهاجم رژيم صهيونيستي به لبنان به بروزدرگيري شديدي بين اديبان و فرهيختگان نروژي منجر شده است تا جايي كه روزنامه نروژي" افتن بوستن" با درج

مقاله اي از يك نويسنده مشهور در انتقاد شديد از تهاجم اسرائيل به لبنان، واكنش بسيار گسترده اي را دربين اديبان و فرهيختگان نروژي به همراه داشته است.

"يوستاين گورديرانه" اديب و نويسنده نروژي ازدولت اسرائيل به عنوان نقض كننده تمام قوانين بين المللي ياد كرد و گفت: هرگز اسرائيل را به رسميت نمي شناسد.

وي با اشاره به جنايات وتخلفاتي كه اسرائيل درحق ملت هاي لبنان و فلسطين مرتكب شده،تاكيد كرد:"تاريخ رژيم اسرائيل تمام شده است به عبارتي ديگراسرائيل به زباله دان تاريخ پيوسته است .

درهمين حال"مونا ليفين" شاعر و نويسنده نروژي يهودي الاصل درپاسخ گفت : مقاله "گرودير" بدترين مقاله اي است كه من از زمان خواندن كتابي مبارزات هيتلر مطالعه كرده ام .

وي انتقاد "گرودير" ازاسرائيل را به سود منافع شخصي خود خواند، زيرا به اعتقاد وي اين روزها وي هيچ چيزي ندارد كه در مورد يهود بگويد.

نويسنده يهودي الاصل نروژي افزود: من يك يهودي هستم، اما يهودي اصولگرا نيستم و با سياست هاي اسرائيل هم موافق نيستم.

اما" آننا براگدي" اديب ديگر نروژي از اين مقاله ابراز تعجب و شگفتي كرد و گفت " اين يكي ازبهترين ومنطقي ترين مقالات است .

وي كاملا از مقاله گرودير حمايت كرد، گفت: اسرائيل به عنوان گورخودش را با دست خودش مي كند.