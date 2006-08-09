مرتضي ذوالانوار در گفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به نوپا بودن صندوق توسعه سرمايه گذاري عشاير ، افزود: علي رغم اساسنامه صندوق توسعه سرمايه گذاري عشاير در زمينه حمايت از اعضاء در مواقع بحراني اما به دليل نو پا بودن صندوق و نداشتن توان مالي لازم ، اين صندوق فعلا قدرت حمايت از اعضاء را ندارد .

وي تصريح كرد: البته دولت براساس ماده 12 قانون ادغام وزارت جهاد و كشاورزي سالانه موظف شده مبالغي را دربودجه به صندوق هاي مادر تخصصي وزارت جهاد كشاورزي تخصيص دهد كه متاسفانه در بودجه سال 85 اين مورد فقط ذكر شده به طوريكه نه رقم و نه كيفيت آن اعلام شده است .

ذوالانوار تاكيد كرد: هم اكنون شركت صندوق هاي مادرتخصصي وزارت جهاد كشاورزي درحال مذاكره با اين وزارتخانه براي يافتن راهكار اجرايي وتخصيص بخشي از وجوه اداره شده به صندوق هاي زير مجموعه هستند .

وي با اشاره به ميزان سهام صندوق توسعه سرمايه گذاري كشاورزي براي عشاير افزود : حدود 51 درصد از سهام اين صندوق از طريق شبكه هاي تعاوني و اتحاديه هاي عشايري ومابقي از سوي دولت تامين شده است كه با توجه به هدف كاهش تصدي دولت وبا افزايش مشاركت اتحاديه ها اميد است كه سهم تعاوني ها در صندوق افزايش يابد .