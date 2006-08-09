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۱۸ مرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۰۴

/ با انجام آخرين تمرين پيش از ماموريت /

خدمه شاتل فضايي آتلانتيس براي پرواز آماده مي شوند

خدمه شاتل فضايي آتلانتيس براي پرواز آماده مي شوند

خدمه شاتل فضايي "آتلانتيس" براي انجام آخرين تمرين 4 روزه خود پيش از آغاز ماموريت به ايستگاه فضايي بين المللي وارد مركز فضايي "كندي" شدند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، 6 خدمه اين شاتل با سه جت آموزشي از هوستون به اين مركز منتقل شدند.

آخرين تمرين فضانوردان شامل شمارش معكوس براي پرتاب شاتل، تمرين فرار از سكوي پرتاب و آموزش استفاده از تجهيزات اورژانسي است.

6 خدمه "آتلانتيس" پس از ورود به مركز فضايي كندي از شاتل بالا رفتند و صندلي هاي شاتل را امتحان كردند.

مديران ناسا قرار است هفته آينده در مركز فضايي گردهم آيند و در خصوص تصويب نهايي پرتاب شاتل تصميم گيري كنند.

در جريان ماموريت 11روزه اين شاتل فضانوردان ايستگاه فضايي بين المللي را تكميل مي كنند. عمليات بازسازي ايستگاه پس از وقوع فاجعه كلمبيا در سال 2003 كه مرگ 7 خدمه اين شاتل را دربرداشت متوقف شد.

کد مطلب 364559

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